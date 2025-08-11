Dian amplía horarios de atención para declaración de renta: así quedaron para Medellín

Llegó el periodo para presentar y pagar la declaración de renta correspondiente al año gravable 2024, la Dian extendió los horarios de atención presencial en 45 ciudades del país durante los meses de agosto, septiembre y octubre.
Los puntos habilitados ofrecerán asesoría personalizada en temas clave como la inscripción o actualización del RUT, residencia fiscal, sucesiones ilíquidas, topes para declarar y manejo de saldos a favor. También se brindará información sobre las sanciones por no declarar y las entidades autorizadas para el pago.