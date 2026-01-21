Concierto de Bad Bunny: ¿qué hacer si le cancelan el Airbnb en Medellín?

La avalancha de turistas que llegará a Medellín por los tres conciertos de este fin de semana de Bad Bunny como parte de su gira, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, disparó los precios del hospedaje y el transporte, pero también destapó una ola de denuncias por cancelaciones de última hora en plataformas como Airbnb y Booking, presuntamente para volver a ofrecer los inmuebles a valores mucho más altos. Contexto: En Medellín estarían cancelando reservas de hospedajes para concierto de Bad Bunny, ¿para cobrar más? En redes sociales, especialmente en X y TikTok, decenas de asistentes al evento han denunciado que sus reservas fueron canceladas bajo excusas como “fugas de gas”, “problemas estructurales” o “fuerza mayor”, dejándolos sin alojamiento a pocos días del concierto y obligándolos a buscar opciones, cuando ya el sector de hospedaje anda colapsado, con precios que llegan a cifras desorbitadas, con alojamientos ofrecidos por más de 90 millones de pesos.

Y es que, de acuerdo con Cotelco, se espera una ocupación hotelera del 90% en la ciudad para este fin de semana.

¿Qué hacer si le cancelan la reserva?

Desde el punto de vista jurídico, sí existen mecanismos de defensa para los usuarios. Jhamilton Salamanca, asesor legal del Centro Jurídico Internacional, explica que lo primero es entender que al reservar mediante estas plataformas se configura una relación contractual y, en muchos casos, una relación de consumo. “Al hacer la reserva, el usuario acepta los términos y condiciones de la plataforma, pero también las condiciones específicas del anuncio publicadas por el anfitrión. Esas condiciones son exigibles para ambas partes”, señaló Salamanca.

El abogado explicó que, en Colombia, este tipo de relaciones están amparadas por la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor). Por eso, si la cancelación no está justificada dentro de las causales permitidas en la plataforma y el usuario cumplió con lo pactado, puede iniciar una reclamación directa. El primer paso es dejar constancia formal dentro de la aplicación y solicitar el cumplimiento de la reserva o una compensación. Si se demuestra un perjuicio —como sobrecostos por buscar otro alojamiento— y no hay respuesta, el afectado puede acudir a una acción de protección al consumidor, mecanismo mediante el cual se busca una reparación por el incumplimiento. Luego puede visitar el sitio web de la Superintendencia de Industria y Comercio (haga clic aquí) e instaurar una demanda. Lea más: Bad Bunny en Medellín: esta es la millonaria cifra que dejarán los tres conciertos del artista

¿Qué alternativas tienen los viajeros?

Ante la escasez de oferta y los precios inflados, expertos en turismo recomiendan ampliar el radar más allá del alojamiento tradicional en plataformas digitales. Entre las opciones están: - Hoteles formales y hostales registrados, que suelen mantener tarifas reguladas y políticas claras de cancelación. - Alojamientos en municipios cercanos como Envigado, Sabaneta, Bello, Itagüí, La Estrella, Caldas o Rionegro, El Retiro conectados por transporte público y servicios de movilidad. - Reservas directas con establecimientos, evitando intermediarios, lo que puede reducir el riesgo de cancelaciones arbitrarias.

- Verificar siempre las políticas de cancelación antes de pagar y guardar capturas del anuncio y de la confirmación de la reserva. En plataformas de reservas tradicionales, como Expedia o Despegar, algunos usuarios han encontrado disponibilidad en hoteles de menor categoría o fuera de los corredores turísticos habituales, una opción que, si bien reduce comodidades, ofrece mayor estabilidad contractual frente a los alquileres por días. Conozca también: Así avanza el montaje para los conciertos de Bad Bunny en Medellín Y es que la controversia ocurre en un contexto de presión turística sin precedentes. De acuerdo con el Sistema de Inteligencia Turística de Medellín, los conciertos de Bad Bunny proyectan un gasto turístico cercano a 36,1 millones de dólares, impulsado por alojamiento, transporte, alimentación y comercio. Si bien el evento confirma a Medellín como un epicentro del entretenimiento internacional, también deja al descubierto vacíos en la regulación del alojamiento temporal y la necesidad de mayor control para proteger a los visitantes. Mientras la ciudad se prepara para recibir a miles de fanáticos, la recomendación para quienes aún buscan dónde dormir es clara: informarse, documentar todo el proceso y no asumir que una cancelación arbitraria es un hecho sin consecuencias legales.

