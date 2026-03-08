x

¿Por qué dejaron libre a candidato a la Cámara que iba con $20 millones en efectivo para presunta compra de votos?

El candidato a la Cámara de Representantes por el Amazonas, Víctor Hugo Moreno, del partido Centro Democrático, fue capturado por la Policía en inmediaciones del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo, en la ciudad de Leticia.

  • Capturan a candidato a la Cámara con $20 millones en efectivo. Foto: archivo cortesía El Colombiano
  • ¿Por qué dejaron libre a candidato a la Cámara que iba con $20 millones en efectivo para presunta compra de votos?
Saray González Toro
hace 4 horas
Un procedimiento de la Policía terminó con la captura de Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes por el Amazonas por el partido Centro Democrático, luego de que las autoridades le encontraran alrededor de 20 millones de pesos en efectivo y lo señalaran de intentar sobornar a los uniformados.

El hecho ocurrió en la tarde del 7 de marzo, cerca del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo, en la ciudad de Leticia. Según el reporte preliminar de la Policía, unidades que realizaban controles en la zona se acercaron a un vehículo particular donde se encontraba el aspirante al Congreso.

¿Por qué dejaron libre a candidato a la Cámara que iba con $20 millones en efectivo para presunta compra de votos?

Durante la intervención, los policías habrían notado un movimiento sospechoso. De acuerdo con el informe oficial, el candidato habría arrojado una bolsa hacia una zona boscosa. Tras verificar el área, los uniformados localizaron el paquete y, al revisarlo, encontraron dinero en efectivo que alcanzaría aproximadamente los 20 millones de pesos. En ese momento, según el reporte, Moreno habría manifestado que el dinero era de su propiedad.

Las autoridades indicaron además que, mientras se adelantaba el procedimiento, el candidato habría ofrecido dinero a los policías para evitar que continuaran con la actuación, situación que llevó a que fuera detenido en el lugar. Por estos hechos, Moreno Bandeira fue capturado en flagrancia por el presunto delito de cohecho por dar u ofrecer y posteriormente trasladado para quedar a disposición de la Fiscalía, entidad que deberá avanzar en la investigación y determinar el origen del dinero.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el dinero tendría relación con posibles delitos electorales, aunque el caso se registra en medio de los operativos que se desarrollan en distintas regiones del país para prevenir irregularidades durante el proceso democrático.

Horas después, este domingo 8 de marzo, la Policía dejó en libertad al candidato uribista que igual tendrá que responder ante las autoridades.

El Centro Democrático pidió a las autoridades acelerar la investigación y dijo que Moreno “está en la obligación” de dar las explicaciones.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Víctor Hugo Moreno Bandeira?
Es candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Amazonas y aspirante del partido Centro Democrático. Fue capturado por la Policía en Leticia durante un procedimiento de control.
¿De cuánto dinero hablan las autoridades?
Según el reporte preliminar de la Policía, en el lugar se halló una bolsa con cerca de 20 millones de pesos en efectivo.

