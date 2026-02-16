¿Qué es el salario mínimo móvil del que habló Petro?

El panorama laboral en Colombia dio un giro drástico el pasado 13 de febrero de 2026, cuando el Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que establecía un incremento del 23,7% en el salario mínimo, dejando en vilo el ajuste que ya se aplicaba en el país. Le puede interesar: Mesa de concertación laboral respaldó mantener aumento de 23,7% del salario mínimo 2026 Ante el revés judicial, el presidente Gustavo Petro confirmó que expediría un decreto transitorio para acatar la orden, mientras puso sobre la mesa una reforma estructural al sistema: la transición hacia un salario mínimo móvil, una propuesta que le subiría más el sueldo a los trabajadores de lo que ya está. Sin embargo, tras la reunión de este lunes 16 de febrero entre el Ministerio del Trabajo y la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que la mesa de concertación laboral respaldó mantener el aumento de 23,7% del salario mínimo 2026. Sanguino señaló que del lado de los empresarios existe una opinión mayoritaria según la cual “sería equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23%”, por lo que indicó que las centrales sindicales se pronunciaron a favor de mantener el aumento. “La posición compartida es mantener el incremento, para evitar incertidumbre en el mundo laboral y en la economía. El Gobierno reitera su decisión de acatar el auto y expedir un decreto transitorio en los términos ordenados por el Consejo de Estado, y defenderá hasta la última instancia el derecho de las y los trabajadores a un salario vital, como lo ordena la Constitución”, aseguró Sanguino.

La respuesta ante la suspensión. ¿Qué es el salario mínimo móvil?

La decisión del alto tribunal detuvo provisionalmente el aumento decretado originalmente por el Gobierno Nacional, lo que obligó a una reconfiguración inmediata de los pagos a los trabajadores, en algunos casos. En su alocución de este domingo 15 de febrero, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, aseguró que el nuevo decreto transitorio mantendrá inicialmente el valor fijado para 2026 en dos millones de pesos mensuales. Sin embargo, el jefe de Estado dejó abierta la puerta a modificaciones al alza basándose en nuevos estudios técnicos. A través de sus redes sociales, Petro fue más allá de la cifra oficial. “Si queremos cerrar la brecha ahora, el salario mínimo vital debería ser de 2.155.000 pesos mensuales”, expresó. El núcleo de la propuesta gubernamental es el salario mínimo móvil, un modelo que busca reemplazar el esquema tradicional de actualización anual por uno de ajuste dinámico y que es defendido por el gobierno como el salario mínimo vital. Según la explicación, el objetivo es que la remuneración no sea estática durante los 12 meses del año, sino que se modifique cada vez que varíen factores críticos como la inflación, el costo de vida o los precios de la canasta familiar, utilizando como referencia técnica los indicadores del Dane. Bajo esta lógica, de acuerdo con la explicación del mandatario, el ingreso de los trabajadores dejaría de ser una cifra congelada durante doce meses para reaccionar en tiempo real con base en la economía que haya en el país. Con esto, el Gobierno pretende evitar que la pérdida de valor adquisitivo causada por el alza de precios afecte el sustento de las familias a mitad de año, garantizando lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define como salario vital y familiar.

Mecanismo de ajuste y justicia social