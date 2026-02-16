¿Qué es el salario mínimo móvil del que habló Petro?

El panorama laboral en Colombia dio un giro drástico el pasado 13 de febrero de 2026, cuando el Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que establecía un incremento del 23,7% en el salario mínimo, dejando en vilo el ajuste que ya se aplicaba en el país.
Ante el revés judicial, el presidente Gustavo Petro confirmó que expediría un decreto transitorio para acatar la orden, mientras puso sobre la mesa una reforma estructural al sistema: la transición hacia un salario mínimo móvil, una propuesta que le subiría más el sueldo a los trabajadores de lo que ya está.
Sin embargo, tras la reunión de este lunes 16 de febrero entre el Ministerio del Trabajo y la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que la mesa de concertación laboral respaldó mantener el aumento de 23,7% del salario mínimo 2026.
Sanguino señaló que del lado de los empresarios existe una opinión mayoritaria según la cual “sería equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23%”, por lo que indicó que las centrales sindicales se pronunciaron a favor de mantener el aumento.
“La posición compartida es mantener el incremento, para evitar incertidumbre en el mundo laboral y en la economía. El Gobierno reitera su decisión de acatar el auto y expedir un decreto transitorio en los términos ordenados por el Consejo de Estado, y defenderá hasta la última instancia el derecho de las y los trabajadores a un salario vital, como lo ordena la Constitución”, aseguró Sanguino.