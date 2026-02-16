x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Qué es el salario mínimo móvil del que habló Petro?

El presidente propuso que, si cambian las condiciones económicas del país, como la inflación, por ejemplo, el salario mínimo también se modifique dentro de los 12 meses del año.

  • El presidente Gustavo Petro dio a conocer la opción del salario mínimo móvil durante su explicación en el Consejo de Ministros de este domingo 15 de febrero. FOTO: Getty
    El presidente Gustavo Petro dio a conocer la opción del salario mínimo móvil durante su explicación en el Consejo de Ministros de este domingo 15 de febrero. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

El panorama laboral en Colombia dio un giro drástico el pasado 13 de febrero de 2026, cuando el Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que establecía un incremento del 23,7% en el salario mínimo, dejando en vilo el ajuste que ya se aplicaba en el país.

Le puede interesar: Mesa de concertación laboral respaldó mantener aumento de 23,7% del salario mínimo 2026

Ante el revés judicial, el presidente Gustavo Petro confirmó que expediría un decreto transitorio para acatar la orden, mientras puso sobre la mesa una reforma estructural al sistema: la transición hacia un salario mínimo móvil, una propuesta que le subiría más el sueldo a los trabajadores de lo que ya está.

Sin embargo, tras la reunión de este lunes 16 de febrero entre el Ministerio del Trabajo y la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que la mesa de concertación laboral respaldó mantener el aumento de 23,7% del salario mínimo 2026.

Sanguino señaló que del lado de los empresarios existe una opinión mayoritaria según la cual “sería equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23%”, por lo que indicó que las centrales sindicales se pronunciaron a favor de mantener el aumento.

“La posición compartida es mantener el incremento, para evitar incertidumbre en el mundo laboral y en la economía. El Gobierno reitera su decisión de acatar el auto y expedir un decreto transitorio en los términos ordenados por el Consejo de Estado, y defenderá hasta la última instancia el derecho de las y los trabajadores a un salario vital, como lo ordena la Constitución”, aseguró Sanguino.

La respuesta ante la suspensión. ¿Qué es el salario mínimo móvil?

La decisión del alto tribunal detuvo provisionalmente el aumento decretado originalmente por el Gobierno Nacional, lo que obligó a una reconfiguración inmediata de los pagos a los trabajadores, en algunos casos.

En su alocución de este domingo 15 de febrero, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, aseguró que el nuevo decreto transitorio mantendrá inicialmente el valor fijado para 2026 en dos millones de pesos mensuales.

Sin embargo, el jefe de Estado dejó abierta la puerta a modificaciones al alza basándose en nuevos estudios técnicos. A través de sus redes sociales, Petro fue más allá de la cifra oficial. “Si queremos cerrar la brecha ahora, el salario mínimo vital debería ser de 2.155.000 pesos mensuales”, expresó.

El núcleo de la propuesta gubernamental es el salario mínimo móvil, un modelo que busca reemplazar el esquema tradicional de actualización anual por uno de ajuste dinámico y que es defendido por el gobierno como el salario mínimo vital.

Según la explicación, el objetivo es que la remuneración no sea estática durante los 12 meses del año, sino que se modifique cada vez que varíen factores críticos como la inflación, el costo de vida o los precios de la canasta familiar, utilizando como referencia técnica los indicadores del Dane.

Bajo esta lógica, de acuerdo con la explicación del mandatario, el ingreso de los trabajadores dejaría de ser una cifra congelada durante doce meses para reaccionar en tiempo real con base en la economía que haya en el país.

Con esto, el Gobierno pretende evitar que la pérdida de valor adquisitivo causada por el alza de precios afecte el sustento de las familias a mitad de año, garantizando lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define como salario vital y familiar.

Mecanismo de ajuste y justicia social

El Gobierno nacional sostuvo que esta fórmula es un instrumento de protección económica para todos los colombianos. Es por eso que el sistema propuesto por el Ejecutivo contempla dos ejes centrales para su ejecución:

-Revisión por decreto: la capacidad de ajustar el salario cuando cambien las condiciones macroeconómicas del país.

-Ajuste automático: una actualización inmediata si el costo de la canasta básica sube, protegiendo el poder de compra.

El argumento oficial indica que un ajuste flexible evitaría que el ingreso de los trabajadores quede rezagado, un fenómeno recurrente en años anteriores donde los aumentos anuales fueron superados rápidamente por el costo de productos y servicios.

Con esta medida, el salario mínimo pasaría de ser un dato nominal a convertirse en una herramienta de justicia social y reducción de desigualdades.

Desde el Gobierno han insistido en que el nuevo ajuste debe mantener el concepto de salario mínimo “vital y móvil”, conforme lo establece la Constitución,y que se buscará demostrar que el aumento planteado tiene fundamentos económicos y sociales suficientes.

Por ahora, desde el Gobierno Nacional reiteran su convocatoria masiva a la ciudadanía para movilizarse el próximo jueves 19 de febrero en todas las plazas públicas del país.

También le puede interesar: MinTrabajo no descarta subir el salario mínimo por encima del 23,7% en decreto transitorio

Temas recomendados

Economía
Salario mínimo
Política
Presidencia
Redes sociales
Tendencias
Trabajo
Pagos
Gremios
Gobierno Nacional
Comunidad
Reunión
Dinero
Ministerio del Trabajo
presidente
Salario
Consejo de Ministros
Estrategia
Salario Mínimo 2026
Salario mínimo vital
Suspensión del salario mínimo
Colombia
Bogotá
Cundinamarca
Gustavo Petro
Antonio Sanguino
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida