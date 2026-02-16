La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá cambia de comandante: llega el general Henry Bello

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá estrena comandante, después de un año y cuatro meses. Llega al cargo el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, quien proviene del Distrito 4 de la Policía Nacional y quien es un viejo conocido de este comando policial.
Reemplazará en el cargo al brigadier general William Castaño Ramos, quien pasará a asumir la dirección de Antinarcóticos, en un cambio que llega después del periodo de mayor estabilidad que se había tenido dentro de este comando desde 2022, cuando salió el general (r) Javier Josué Martín Gámez.