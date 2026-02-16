La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá cambia de comandante: llega el general Henry Bello

Reemplazará en el cargo al brigadier general William Castaño Ramos, quien pasará a asumir la dirección de Antinarcóticos, en un cambio que llega después del periodo de mayor estabilidad que se había tenido dentro de este comando desde 2022, cuando salió el general (r) Javier Josué Martín Gámez.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá estrena comandante, después de un año y cuatro meses. Llega al cargo el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, quien proviene del Distrito 4 de la Policía Nacional y quien es un viejo conocido de este comando policial.

El general Bello tiene 32 años dentro de la Policía Nacional y es abogado de profesión. Es oriundo de Guavatá, Santander, y trabajó, entre otros cargos en la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, la Dirección de Carabineros, la Dirección Adminsitrativa y Financiera y las policía metropolitanas de Tunja, Cali y Bucaramanga.

Entérese: Siguen sin cumplir el año: el general Óscar Lamprea deja la Policía Metropolitana de Medellín

Obtuvo 49 condecoraciones y 189 felicitaciones, destacándose las medallas de Orden por la Libertad Personal, Seguridad y Convivencia de Medellín, Coronel “Atanasio Girardot” de la Gobernación de Antioquia y condecoraciones como “Coronel Bernardo Echeverry Ossa”, “Gonzalo Suárez”, Orden Francisco Mantilla de los Ríos.

Fue ascendido en 2024 a brigadier general, cuando era comandante de la Policía Metropolitana de Santander, luego de superar el respectivo curso y ser reconocido por la institución por su capacidad de servicio.

Le puede interesar: La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá cambió de comandante por cuarta vez en menos de un año

“Se ha destacado por la vocación, la cercanía a la comunidad, la investigación y la firmeza contra las manifestaciones del multicrimen”, indicaron desde la Policía Nacional en el perfil en el que se destaca su trayectoria, la cual comenzó en 1993 en la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander.

En la Policía Metropolitana alcanzó a comandar los distritos del 4 (comunas 12 y 13 de Medellín) y 6 (norte del Valle de Aburrá), además de ejercer como comandante operativo a finales de la década pasada.