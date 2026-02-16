Después de 39 años, doña Erminia cumplió su sueño de tener casa digna en Medellín

“Nos demoramos casi dos meses terminando la construcción. Se tumbó totalmente la casa que había y se volvió a hacer completa. Se le puso baño nuevo, techo nuevo, todas las paredes nuevas, energía y agua. Aproximadamente nos gastamos entre $25 y $30 millones ”, explicó Santiago Jaramillo, director de la Fundación Un Viejo Favor.

La vivienda que durante años estuvo al borde del colapso fue demolida por completo y reconstruida desde cero. Tiene techo nuevo, paredes nuevas, baño renovado, lavaplatos instalado y, por primera vez en mucho tiempo, condiciones seguras de energía y agua . La transformación fue posible gracias a la Fundación Un Viejo Favor y a una cadena solidaria que movilizó a más de 100 personas.

María Erminia Roda pensó durante décadas que su mayor anhelo sería imposible. Vivir con tranquilidad en una casa digna, en el mismo terreno donde nació, creció, crió a sus hijos y resistió las adversidades de la vida, parecía un sueño inalcanzable. Hoy, a sus 69 años, ese sueño es una realidad.

La historia de doña Erminia se conoció el 7 de noviembre de 2025, cuando EL COLOMBIANO publicó un reportaje sobre su lucha diaria y el estado crítico de su vivienda, un hogar que le quedó de herencia de su madre hace más de tres décadas y que está ubicada en el barrio Belén Aguas Frías en Medellín. A partir de esa publicación, comenzaron a llegar donaciones pequeñas y grandes, aportes económicos, ayuda en materiales y hasta acompañamiento técnico gratuito.

“EL COLOMBIANO yo diría que es el medio que le hace favores a Un Viejo Favor. Esto es una red. Del caso de Doña Erminia se están desprendiendo unos 15 o 20 favores en la comunidad, porque las personas del mismo barrio están contribuyendo y esto es una ayuda también para ellos”, señaló Jaramillo.

Antes de la reconstrucción, la casa tenía goteras constantes. El baño amenazaba con desplomarse y las lluvias obligaban a Erminia a poner ollas de manera frecuente.

“A mi casa le caían goteras, el baño ya estaba a punto de caerse, todo se caía y yo vivía poniendo ollitas por la lluvia, hasta en la cama me caían goteras. Cuando había temblores de tierra, yo le pedía mucho al señor para no sentirlos. Hubo muchos temblores y mi hijo me llamaba a preguntarme cómo me había ido, preocupado porque pensaba que la casa se me había caído encima”, relató días antes de recibir oficialmente su nuevo hogar.

La vida no ha sido fácil para ella. Ha enfrentado la pérdida de su hija Diana Patricia Marín, quien falleció a los 23 años por dengue hemorrágico y dejó dos hijos. También ha lidiado con enfermedades del corazón y los riñones, cirugías y tratamientos permanentes. En medio de todo, el deseo de tener una casa digna fue el motor que la sostuvo.

La entrega oficial de la vivienda estuvo marcada por lágrimas de felicidad. “Ella ayer solamente me decía que era un sueño que veía imposible. Lloró de alegría y felicidad”, contó el director Jaramillo.

La fundación, que nació en pandemia como una iniciativa para ayudar a adultos mayores en situación vulnerable, ha realizado 4.128 favores desde 2020: ha entregado sillas de ruedas, electrodomésticos, mercados, ha pagado servicios públicos y ha impulsado múltiples causas solidarias. Hoy, y una vez más, la fundación le cumplió un sueño que parecía imposible a otra persona: tener un hogar digno.