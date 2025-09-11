x

¡Aproveche, pues! Abren convocatoria para que 10.000 pymes de Medellín creen su primer agente de IA gratis

Una iniciativa local ofrece a pequeños negocios y comercios del Valle de Aburrá la posibilidad de desarrollar un “empleado digital” 24/7 que atienda clientes, aumente ventas y automatice tareas, sin costo alguno.

  • La convocatoria beneficiará a 10.000 pequeños negocios de la ciudad y su área metropolitana. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
11 de septiembre de 2025
bookmark

Medellín es una ciudad que va a un ritmo tan frenético que cada minuto sin respuesta puede significar una venta perdida. Por esta razón, Meteor, plataforma especializada en soluciones digitales, lanzó el reto “3 días, un agente de IA”, el cual tiene como meta que panaderías, tiendas de barrio, consultorios médicos, e-commerce y otros negocios tradicionales puedan dar el salto tecnológico sin invertir dinero ni esperar meses para ver resultados.

“Este no es el chatbot rígido de antes. Es un empleado digital que entiende, responde y actúa en tiempo real, capaz de vender, agendar y acompañar clientes de forma natural”, explicó Daniel Vargas, cofundador de Meteor.

Según datos de la plataforma, las empresas que ya probaron el sistema reportaron 40 % menos tiempo operativo y 30 % más ventas cerradas, al integrar la herramienta con canales como WhatsApp, Instagram y Facebook.

Le puede interesar: Colombia necesita más talento en inteligencia artificial: abren curso gratuito con 2.000 cupos

Paso a paso para postularse

Las pymes y comercios interesados en participar deberán inscribirse al reto a través de este enlace oficial. El proceso se desarrolla en tres etapas:

Día 1 – Creación: abrir una cuenta gratuita en Meteor y recibir créditos de IA sin costo.

Día 2 – Entrenamiento: cargar información clave del negocio —productos, servicios, preguntas frecuentes y tono de comunicación— para personalizar el agente.

Día 3 – Integración: conectar el agente digital a canales de atención como WhatsApp o Instagram y comprobar su funcionamiento en tiempo real.

Al finalizar, los participantes podrán enviar un mensaje desde su celular y ver cómo su nuevo “empleado digital” responde por ellos.

Lea más: Temporada alta: Kalley abrió más de 160 vacantes en logística y ventas en todo el país

Impacto para el comercio local

Para miles de pequeñas empresas, la adopción de inteligencia artificial parecía inalcanzable por los altos costos o la falta de conocimiento técnico.

Esta iniciativa lo hace posible de manera inmediata y gratuita, beneficiando sectores como retail, salud, educación, servicios financieros y comercio electrónico.

Además de mejorar ventas y atención, los agentes digitales permiten:

Atender clientes fuera del horario laboral y en fines de semana.

Reducir cargas operativas, liberando al equipo humano para tareas estratégicas. Mantener la identidad de marca, gracias a la personalización del lenguaje y tono.

Vargas enfatiza que la adopción de IA no reemplazará a los empleados humanos, sino que potenciará su trabajo: “Estos agentes liberan tiempo para actividades creativas y de alto valor, mientras la IA asume las tareas repetitivas y mecánicas”.

Conozca también: Colombia, líder en espíritu emprendedor universitario: la mitad de los estudiantes quiere crear empresa

Plazos y cupos limitados

La convocatoria estará abierta durante septiembre o hasta completar los 10.000 cupos disponibles. Ingrese a este enlace para inscribirse.

La recomendación para las pymes es registrarse lo antes posible y aprovechar esta oportunidad de transformación digital que podría marcar la diferencia entre crecer o quedarse atrás en un mercado cada vez más competitivo.

