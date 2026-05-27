Buenaventura enfrenta colapso por bloqueos: descarga de camiones tarda hasta 24 horas

El principal corredor vial hacia Buenaventura atraviesa uno de sus momentos más críticos. Los camioneros están tardando entre seis y ocho horas para recorrer el trayecto entre el Alto de Calima y el puerto, una distancia de poco más de 70 kilómetros que normalmente se cubre en dos o tres horas. A esto se suman esperas de hasta 12 horas adicionales para descargar contenedores en las terminales portuarias. La crisis responde a una combinación de factores. En lo corrido de 2026 ya se han registrado 20 bloqueos en el corredor vial hacia el puerto, incluyendo cierres ocurridos en febrero y mayo por protestas de mineros artesanales. También influyen movilizaciones ciudadanas, manifestaciones indígenas, el deterioro de las vías, las obras de reparación y las limitaciones en infraestructura y operación logística. Nidia Hernández, presidenta ejecutiva de Colfecar, explicó que el volumen de carga represada y la congestión vehicular están dificultando el cumplimiento de los cronogramas de transporte. Según señaló la dirigente gremial, “los vehículos no alcanzan a llegar a tiempo para descargar los contenedores vacíos y cumplir las citas en las terminales portuarias para cargar nuevos contenedores de importación”.

La situación ha elevado significativamente los tiempos operativos. De acuerdo con Hernández, el proceso completo de transporte puede tomar hasta 24 horas, siempre que no aparezcan nuevos contratiempos. “Las citas de cargue en las terminales portuarias son escasas por la alta demanda y todo este desgaste operativo genera cansancio en los conductores y sobrecostos en materia de fletes”, agregó.

Las pérdidas económicas golpean a toda la cadena logística

Las afectaciones no son menores. El corredor moviliza diariamente más de 4.600 vehículos de carga y cerca de 55.700 toneladas desde y hacia el puerto. Las demoras y bloqueos ya generan pérdidas estimadas en $39.200 millones, además de impactos sobre el abastecimiento y las cadenas logísticas nacionales. La relevancia del puerto explica la magnitud del problema. Buenaventura concentra cerca de 40% de las importaciones del país. Solo en 2025 movilizó 20 millones de toneladas, de las cuales 15,5 millones correspondieron a carga de salida y 4,4 millones a mercancías de entrada. Javier Díaz, presidente de Analdex, advirtió que la congestión no solo afecta el comercio exterior, sino también la producción nacional. “Por allí ingresan muchas de las materias primas que requiere el aparato productivo del país”, afirmó. Las cifras de Fedetranscarga muestran el alcance económico de cada cierre vial. Según el gremio, por cada día de bloqueos se paralizan alrededor de 57.000 toneladas de carga y se generan pérdidas cercanas a US$92 millones en comercio exterior. De ese total, cerca de US$23 millones corresponden a exportaciones y hasta US$69 millones a importaciones. Le puede gustar: Tercer día de paro arrocero: estas son las vías bloqueadas y las exigencias al Gobierno Petro Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, aseguró que los efectos ya impactan a cientos de compañías en el país. “Alrededor de $10.000 millones se pierden en la cadena de transporte y almacenamiento, y cerca de 400 empresas reducen diariamente su capacidad operativa como consecuencia de estos bloqueos”, señaló. El dirigente agregó que más de 8.000 trabajadores de la cadena logística resultan afectados y que unas 2.000 empresas importadoras y exportadoras deben frenar operaciones. “Por supuesto, el comercio local y el turismo, especialmente en Buenaventura y el Valle del Cauca, pierden alrededor de $1.200 millones diarios”, añadió.

¿Qué sectores y regiones están siendo más afectados?