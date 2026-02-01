Predial de Sabaneta no se ponía al día desde 2007 y se armó alboroto por su incremento

Los golpes al bolsillo que han recibido los habitantes de Sabaneta por el incremento del impuesto predial ha tensado la cuerda con la administración municipal. Si bien veedurías y líderes comunitarios dicen que estas alzas se hicieron sin ningún criterio, desde la administración señalaron que este aumento era necesario, teniendo en cuenta que había casas de $400 millones que pagaban este tributo con avalúos de hace más de 15 años. El alcalde de este municipio, Alder Cruz, aseguró que este aumento se debió hacer porque desde 2007 no se hacía un reavalúo, pese a que por ley este se debería hacer cada quinquenio. Aseguró que las anteriores tres administraciones decidieron no hacerlo para evitar “un costo político” que hoy estaría afectando las finanzas del municipio.

Según el mandatario, cuando llegaron al poder apenas se le había hecho la actualización en la zona industrial, en 2023, que afectó a 7.600 predios. Bajo su gobierno se continuó con la zona central, con 38.471 predios en 2024 y el año pasado se comenzó en otros 61.000 en 10 barrios de la zona urbana y en la ruralidad. “Nos encontramos con propiedades que si usted pregunta, no se la venden por menos de $400 millones, pero que en los avalúos aparecían como si valieran $69 millones, por lo que estaban pagando menos de $1 millón de predial, lo que representaba una afectación a la economía del municipio”, explicó el alcalde Cruz, agregando que muchas propiedades habían incrementado su valor inicial. Entérese: Pilas: así están las fechas para el pago del impuesto predial en Medellín Ante esto, Cristian Alexis Londoño, uno de los líderes de las protestas contra el incremento de este tributo, señaló que la información de que la fecha de la última actualización que se le hizo a este impuesto no es del todo cierta, debido a que hasta el 2021 los cobros estaban a cargo de la Gobernación de Antioquia. “Cuando ellos hablan de la cantidad de años en los que no se había actualizado el impuesto, no es de todo real, puesto que las actualizaciones en Sabaneta recaían sobre la Gerencia de Catastro Departamental, por lo que esta responsabilidad no recaía sobre anteriores mandatarios. Además, se venía haciendo una conversión dinámica, que se venía actualizando de manera constante y solo faltaba incorporar a algunos predios”, explicó Londoño. Por esta razón, desde las manifestaciones en contra de este incremento, han pedido alternativas o que se frene este proceso, para evitar que se siga afectando la economía de los propietarios.

Aumentos escalonados

Para muchos propietarios, el predial, de un año a otro, pasó de costar $1 millón a $2 millones, los más baratos, debido a que la base catastral de la propiedad incrementó, aunque, según la Alcaldía de Sabaneta, este no se hizo por el valor de avalúo actual, sino por el 60% de lo que debería costar actualmente, para evitar que el golpe económico fuera más agresivo. “Esta es una medida impopular que era necesario hacerla. Sin embargo, hicimos todo lo posible para que el impacto fuera lo menos agresivo posible y por eso no incrementamos el avalúo sobre el 100% sino sobre el 60% del valor real de la propiedad”, señaló el alcalde Cruz. Sin embargo los propietarios en Sabaneta sintieron de inmediato las alzas, debido a que las facturas llegaron por el doble del valor normal a las comunidades desde el primer año de la actualización catastral, algo que los reclamantes aseguran que se hizo por fuera de la ley. “La Ley 1995 de 2019 trató de limitar ese aumento desmedido, pero quedó on un vacío. Ese vacío lo que dice es que se establece el límite siempre y cuando los ciudadanos hayan pagado el 100% del incremento producto de la actualización catastral. Es decir, empieza a regir el límite a partir del segundo año”, señaló Londoño.

Incrementos paulatinos

Ante los reclamos de las comunidades, la Alcaldía de Sabaneta buscó una alternativa que fue aprobada por el Concejo con 11 votos a favor, la cual consistía en ir haciendo el reajuste del valor del impuesto, año a año, haciéndolo con un alza fundamentada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más algunos puntos hasta llegar al incremento por el 100% de las facturas que se pagaban en antaño. Le puede interesar: Se quejan por alza del predial en Sabaneta y Envigado; algunos dicen que es desproporcionado y alcaldías contestan “Lo que se aprobó mediante el Acuerdo 30 de 2024 en el Concejo de Sabaneta fue que el segundo año el aumento de la factura era el IPC más cuatro puntos el segundo año, para el tercer año el IPC más cinco puntos y para el cuarto el IPC más seis puntos. Con esto lo que buscamos es que se puedan recuperar estos recurso sin que el golpe económico sea muy duro para las comunidades. Por eso se decidió hacer el aumento de manera gradual”, dijo el alcalde Cruz. Esta decisión se tomó en medio de polémicas generadas por un presunto conflicto de intereses, el cual finalmente no se consumó, lo que ha hecho que este incremento haya pasado de la afectación económica a los dueños de predios a volverse en una guerra política. Mientras tanto, desde la Alcaldía de Sabaneta defienden este incremento con la necesidad de recursos para el desarrollo del municipio y sus opositores aseguran que esto se hizo sin las condiciones adecuadas y que está generando que este sea cada vez más difícil de pagar.

Explicaron el predial a 3.800 personas