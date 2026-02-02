¿Al fin Cepeda podrá participar en la consulta de marzo? Radican ponencia en el CNE y este lunes se define qué sigue

En la noche de este domingo, los tres magistrados del Consejo Nacional Electoral designados para analizar la participación de Iván Cepeda en la consulta de marzo radicaron la ponencia en la que se evaluará si puede o no participar en dicho proceso.
El estudio es positivo para Cepeda. Los magistrados encargados de elaborar la ponencia son cercanos al petrismo y, hasta el momento, la interpretación de los funcionarios es que Iván Cepeda sí podría participar en la consulta del próximo 8 de marzo.
De ser así, se enfrentaría en las urnas a Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo, en la consulta denominada ‘Frente por la Vida’. Esto, con el fin de escoger al candidato de la izquierda que iría a la primera vuelta presidencial.