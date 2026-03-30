Colombia produce más petróleo del previsto: 734.919 barriles diarios en lo que va del 2026

La producción de petróleo en Colombia mantiene un desempeño sólido en 2026. De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el país alcanzó un promedio de 734.919 barriles de petróleo por día (Bopd) en lo corrido del año, cifra que supera en 2,3% el escenario de reservas probadas. Este resultado, según la entidad, está por encima del umbral técnico estimado en 718.168 Bopd, lo que confirma que la operación petrolera nacional no solo cumple con los niveles mínimos de producción, sino que los supera de forma sostenida. En términos prácticos, esto se traduce en mayor confiabilidad del abastecimiento interno, estabilidad energética y un impacto positivo en las finanzas públicas. Le puede interesar: Parex ganó la puja a GeoPark por los activos petroleros de Frontera Energy en Colombia

Un desempeño que respalda la seguridad energética

Desde la ANH destacan que el comportamiento de la producción refleja una adecuada gestión operativa de los campos petroleros, así como una planeación técnica consistente frente a las condiciones actuales del mercado. Además, este nivel de producción fortalece la seguridad energética del país y garantiza el suministro interno, al tiempo que contribuye a la generación de ingresos para la Nación, las regiones y la inversión en proyectos de desarrollo.

Producción estable pese a caídas puntuales

Durante febrero de 2026, la producción nacional se ubicó en 734.924 Bopd, manteniéndose dentro de los rangos operativos previstos para el sector. Sin embargo, frente al mes anterior se registró una disminución transitoria de 11.519 barriles diarios, equivalente a una caída de 1,54%. Según la ANH, esta variación responde a factores coyunturales y no a un deterioro estructural de la producción. Entre las principales causas se encuentran situaciones relacionadas con el entorno social en algunas zonas productivas, especialmente en el campo Índico, en el departamento del Meta, así como condiciones propias de la madurez de los campos, que implican declinación natural y mantenimientos programados. A esto se suman eventos asociados a la infraestructura eléctrica, como fluctuaciones en la red, que impactaron temporalmente algunas operaciones. Lea más: ¿Qué pasa con el precio del petróleo? Ya supera los 90 dólares por guerra en Medio Oriente

Nuevos proyectos sostienen la producción