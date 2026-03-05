Producción de café en Colombia cayó 36% en febrero y exportaciones bajaron 32%

La producción de café en Colombia registró una fuerte caída durante febrero de 2026, en medio de preocupaciones del sector por el impacto de las condiciones climáticas sobre la oferta del grano y la disponibilidad para los mercados internacionales.
Así lo dio a conocer el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, quien señaló a través de la red social X que los datos del mes confirman un ajuste significativo en la producción del país.
Según el balance, la cosecha nacional alcanzó 869.000 sacos de 60 kilogramos en febrero, lo que representa una caída de 36% frente al mismo mes de 2025.
El dirigente gremial explicó que este comportamiento está relacionado principalmente con condiciones climáticas que han reducido la disponibilidad del grano.
