Producción de café en Colombia cayó 36% en febrero y exportaciones bajaron 32%

La producción de café en Colombia registró una fuerte caída durante febrero de 2026, en medio de preocupaciones del sector por el impacto de las condiciones climáticas sobre la oferta del grano y la disponibilidad para los mercados internacionales. Así lo dio a conocer el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, quien señaló a través de la red social X que los datos del mes confirman un ajuste significativo en la producción del país. Según el balance, la cosecha nacional alcanzó 869.000 sacos de 60 kilogramos en febrero, lo que representa una caída de 36% frente al mismo mes de 2025. El dirigente gremial explicó que este comportamiento está relacionado principalmente con condiciones climáticas que han reducido la disponibilidad del grano. Le puede interesar: Niños montaron cultivo de café en las laderas de Bello y sueñan con exportarlo

Producción anual también muestra retroceso

Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, señaló que el sector cafetero evalúa medidas para fortalecer la productividad y renovar cafetales. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA

Las cifras acumuladas también evidencian una tendencia a la baja. Entre marzo de 2025 y febrero de 2026, la producción cafetera nacional llegó a 12,72 millones de sacos, lo que equivale a una disminución de 14% frente al mismo periodo del año anterior. Este retroceso refleja una menor oferta del grano colombiano, un factor que preocupa al sector por su impacto tanto en el mercado interno como en las exportaciones. Lea más: Cambio climático golpea a Colombia y al 75% de los mayores productores de café del mundo

Exportaciones de café también caen

El comportamiento del comercio exterior siguió la misma tendencia. Las exportaciones preliminares de café en febrero se ubicaron en 807.000 sacos, lo que representa una caída de 32% frente al mismo mes del año pasado. Si se observa el año cafetero, que va de octubre a la fecha, Colombia ha exportado 5,06 millones de sacos, una reducción de 14%, lo que confirma una menor disponibilidad de café colombiano para los mercados internacionales.

Importaciones crecen para complementar abastecimiento

Ante la menor producción, las importaciones de café han aumentado para cubrir necesidades del sector industrial. De acuerdo con los datos divulgados, en febrero se importaron alrededor de 116.000 sacos, mientras que en los últimos 12 meses la cifra alcanza 1,32 millones de sacos. Este café se utiliza principalmente para complementar el abastecimiento de la industria nacional.

Consumo interno se mantiene estable

A pesar de los ajustes en producción y comercio exterior, el consumo interno de café en Colombia se mantiene estable, con una demanda cercana a 2,3 millones de sacos al año. Según el gremio cafetero, este comportamiento confirma la fortaleza estructural del mercado local, donde el café sigue siendo uno de los productos de mayor tradición en el país. Conozca también: El precio interno del café por carga llegó a su nivel más bajo desde hace 16 meses

El reto: recuperar productividad