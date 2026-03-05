“En el Congreso hay ‘therians’: focas que le aplauden a Petro”: congresista Katherine Miranda

El mismo día que Katherine Miranda atendía esta entrevista con EL COLOMBIANO en Medellín, en Bogotá su sede de campaña era vandalizada. Ese tipo de ataques, cada vez más virulentos y organizados, se intensificaron desde que la hoy representante a la Cámara decidió marcar independencia del Gobierno de Gustavo Petro y poner un alto. “Tenemos una autoridad moral enorme para hacerle control político a Petro”, dice hoy la congresista, quien aspira a dar el salto al Senado, reivindicando su postura crítica y su coherencia frente al quehacer político. En este diálogo, insiste en que “la labor de un congresista no es estar arrodillado” y sentencia que en el Congreso “hay ‘therians’, focas que le aplauden a Petro”. ¿Por qué decidió meterse en la política y en el Partido Verde? “Cuando tenía ocho años mataron a mi papá. Toda mi familia es militar o de la policía y en ese entonces, en la década del 90, poníamos los muertos. Crecí con ese dolor y los temas de conversación siempre eran muertos o atentados. Al final decidí que no quería que a más niños les pasara lo mismo. Me pregunté, ¿qué hacer para que no siga pasando? Y aposté por la política y el diálogo desde que tenía nueve años.

Estudié ciencia política y mis compañeros eran hijos de senadores, de políticos, pero me decepcionó ver que para entrar a la política había que tener un apellido, así que pensé que lo mío era el trabajo social en ONGs. Pero por azares de la vida, comencé a trabajar en la fundación de Antanas Mockus, pero al final a este loco se le dio por meterse a la política y me pidió coordinar juventudes”. Inicialmente su partido y usted misma apoyaron la candidatura de Gustavo Petro y luego cambiaron. ¿Cómo fue eso? “Con Antanas Mockus apoyamos a Gustavo Petro en 2018 para mantener la línea de independencia y en 2022 lo apoyamos otra vez, pero nunca imaginamos lo que iba a hacer en la Presidencia. Voy a contar una infidencia: Petro fue a mi casa porque yo dudaba muchísimo si lo apoyaba. Me miró a los ojos y me dijo ‘no voy a expropiar, la Constitución se respeta’. Finalmente se le dio ese apoyo, pero entendiendo que nuestro proyecto político no es igual al de él y que, así como se respaldó, hay una autoridad moral enorme para hacerle control político”.

¿En qué momento rompe finalmente con él? Justamente usted es una de las mayores críticas de este Gobierno... “En diciembre de 2022, tenía unos meses el Gobierno y a mí me entregan la reforma política. Yo tenía una gripe terrible. Cuando empiezo a leer el texto veo que planteaban una puerta giratoria donde un congresista podía ser nombrado ministro y luego volver al Congreso. Dije ‘esto es una barbaridad, un abuso de poder’. También eliminaban las coaliciones de minorías que ayudan a cuidar la representación política. Les dije que no iba a aceptar esa reforma, que me iba a dar la pela en contra. La respuesta de los del Pacto fue que no me preocupara porque mi curul para 2026 estaba asegurada por ser la más votada de la Cámara. Me dijeron ‘puedes ser ministra o si no, tienes la curul para 2026’. Les respondí que eso era borrar de un plumazo la democracia. Me di una pelea a muerte. Grité tanto que se me rompió una cuerda vocal; me tuvieron que operar y pasé todo enero sin poder hablar”.

¿Qué la terminó de desencantar? “Hubo una segunda ocasión cuando estaba presidiendo las comisiones económicas con el Plan de Desarrollo. Querían meter siete articulitos de la reforma a la salud. Dije que ese debate debía darse de cara al país. No les gustó. Pero el rompimiento completo fue cuando sacaron a Cecilia López del Ministerio de Agricultura. Ella me llamó y me advirtió: ‘Katherine, me sacaron. No dejes meter la expropiación’. Luego, la nueva ministra, Jennifer Mojica, me dijo que fuera al Ministerio. Le dije que yo no iba a los ministerios, que la atendía en una panadería abajo de mi casa. Allá llegó y me dijo ‘firme esto rápido y métalo dentro del Plan de Desarrollo’. Es decir, me pidieron que me saltara la ley, que lo metiera por debajo de la mesa y que nadie se iba a dar cuenta. Era nada menos que una expropiación exprés en 15 días con Policía y Ejército, sin respeto al debido proceso. Lo denuncié. Luego la exministra López me llamó a decirme que iba a abandonar el país, que ella y yo ahora éramos objetivo militar por eso”. ¿No le dio temor? “Cuando uno se mete a hacer política se enfrenta muchas cosas. Hay temores y angustias, pero también una responsabilidad muy grande. Sin embargo, siento una responsabilidad mayor por haber votado por él”. Desde entonces hubo una relación problemática con el Gobierno. Le tocó como al arquero David Ospina: tapar goles... “Por ejemplo con la reforma a la salud metimos una proposición para hacer mesas técnicas; los del Pacto no leyeron y votaron por unanimidad, y luego me echaron la culpa a mí. Dijeron que había hecho una ‘jugadita’, ¿yo tengo la culpa de que no lean las proposiciones? Me atacaron en redes, fue terrible. Eso lo sacamos Catherine Juvinao, Julia Miranda y yo. A Julia Miranda el acoso virtual la enfermó”. ¿Cómo lidia con ese acoso en las redes sociales? “Gran parte de los ‘bodegueros’ que nos atacaron hoy son contratistas de RTVC. Al principio dolía. Uno es sensible. Me critican por el físico (no pretendo serreina de belleza), por cómo hablo o porque subo la voz, pero ya me resbala. Ya tengo cuero. Recientemente pusieron mi cara en el cuerpo de una mujer muy voluminosa y pusieron: ‘Las prepagos de las EPS’. Dije yo, ‘ya quisiera tener ese cuerpazo’. Ahora me río y guardo la foto”.