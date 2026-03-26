Procuraduría abre investigación contra Irene Vélez por presuntas fallas de control en Urrá

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Irene Vélez, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), por presuntas fallas en el control del proyecto hidroeléctrico Urrá.
La decisión, adoptada el 26 de marzo de 2026, también incluye a otros seis funcionarios y exfuncionarios de entidades como la ANLA, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y la empresa URRÁ S.A. E.S.P.
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La actuación busca establecer si hubo faltas disciplinarias relacionadas con la emergencia por inundaciones registrada en febrero de 2026 en la cuenca del río Sinú.