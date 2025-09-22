Procuraduría vincula a dos miembros de junta de Ecopetrol por millonario contrato con Covington & Burling

La Procuraduría General de la Nación decidió este el pasado 9 de septiembre vincular formalmente a dos miembros de la junta directiva de Ecopetrol dentro de la investigación disciplinaria por la firma del controvertido contrato con la firma estadounidense Covington & Burling LLC.
La decisión se suma a las actuaciones en curso contra otros directivos y funcionarios de la petrolera, en un caso que ha desatado críticas sobre el manejo de recursos de la compañía estatal.
