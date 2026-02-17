Nueva EPS responsabiliza a la familia de Kevin Acosta por falta de entrega de medicamentos el mes antes de morir

En medio de la conmoción nacional por la muerte de Kevin Acosta, menor que padecía hemofilia, Nueva EPS aseguró que el fallecimiento se debió a “un trauma craneoencefálico severo accidental que generó hemorragia intracraneal” y sostuvo que “la última dosis certificada fue aplicada el 14 de diciembre de 2025”.
A través del informe “técnico integral” sobre el caso de Kevin Acosta Pico, menor de 7 años y 11 meses, afiliado al Régimen Subsidiado en el municipio de Pitalito (Huila), se determinó que el paciente “se encontraba en manejo profiláctico mensual conforme a esquema clínico especializado con aplicación de factor VIII cada 28 días con administración continua desde octubre de 2019 hasta diciembre de 2025 sin interrupción”.