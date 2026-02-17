¿Quién es el barbero mexicano “desconocido” que le cortó el cabello a James Rodríguez en EE. UU.?

Si hay algo que cuidan los futbolistas contemporáneos es su imagen personal. Cada que juegan un partido se les ve con las cejas pulidas, el cabello recién cortado, la barba perfilada —quienes la usan— o el rostro recién afeitado, como si fueran para una fiesta. Lo hacen, en parte, por vanidad, pero también porque son más conscientes que nunca de que son una marca personal, más si se es referente, como el volante colombiano James Rodríguez. Hubo un momento en que muchos adolescentes del país pedían en las barberías que les hicieran “el corte de James”.

Durante el Mundial 2014, el mejor momento deportivo del cucuteño de 34 años, solía utilizar tres líneas en un costado de la cabeza que los jóvenes emulaban. El colombiano, ahora en el Minnesota United de la MLS de Estados Unidos, seguro tiene un barbero de confianza. Casi todos los grandes futbolistas lo tienen: alguien que les hace el corte que quieren, los consiente. A suelo norteamericano Rodríguez llegó con la parte superior del cabello tinturada de rubio. Así lo presentaron. Ese fue el “look” que se le vio en los entrenamientos de pretemporada.

¿Quién es el barbero que le cortó el cabello a James Rodríguez?

El nuevo equipo del capitán de la Selección realiza su preparación física y táctica antes del inicio de la MLS en California, al oeste de la Unión Americana. En el “Estado del Sol”, el elenco de Minnesota gambeteó el frío extremo que hace al inicio del año en su zona, al norte de ese país. California es uno de los estados con mayor cantidad de ciudadanos de origen mexicano en Estados Unidos. De acuerdo con información publicada por el portal web La Expansión, en el censo de 2023 se registraban 10,9 millones de mexicanos viviendo en las ciudades de esa región.

Uno de ellos es el barbero conocido en redes sociales como @JayCelebrityBarber, un mexicano que suele cortarles el cabello a futbolistas que juegan en equipos de la MLS. El jueves 12 de febrero, el hombre se encontró con James en el parqueadero del hotel donde se hospeda el Minnesota. Le propuso hacerle un corte. Le contó que había “motilado” al argentino Joaquín Pereyra y al panameño Carlos Harvey, compañeros de plantel de James. Mientras el mexicano hablaba, James mostró algo de duda. Después se decidió: le dijo que sí, que lo esperaba en 35 minutos en la entrada del hotel, después de almorzar.