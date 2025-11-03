Las transacciones que no aparecen son la queja más grande de los clientes bancarios en Colombia

¿Alguna vez ha hecho una transacción que no se ve reflejada?, o ¿ha tenido problemas con la app de su banco? Esto último fue tendencia recientemente cuando los sistemas de los bancos tuvieron fallas e intermitencias que resultaron en dificultades para pasar, recibir o retirar dinero de las entidades.
Precisamente, en el marco de esta coyuntura, se consultó en la Superfinanciera cuáles son esas principales quejas de los usuarios con sus entidades financieras, entre las que destacaron varias relacionadas con las intermitencias en los aplicativos de los bancos.