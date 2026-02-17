Transporte de carga impulsado con hidrógeno: así funciona el primer piloto que arrancó en Colombia

Cenit, compañía del Grupo Ecopetrol, Terpel y Opex, pusieron en marcha una prueba integral de producción, suministro y uso de hidrógeno para la primera movilización de un carrotanque de transporte de combustible.
El piloto se desarrollará durante seis meses en la estación de Cenit ubicada en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, donde se instaló un equipo de alta tecnología administrado por Opex, con capacidad de producir hasta 4 kilogramos de hidrógeno por día.