Arriendo en Colombia: 7 de cada 10 búsquedas fueron para alquilar vivienda y no para comprar

El mercado inmobiliario colombiano cambió de ritmo en 2025. Comprar vivienda dejó de ser la primera opción para muchos hogares y el arriendo tomó la delantera. Así lo muestran las cifras del balance anual del portal FincaRaíz: el 71% de las búsquedas estuvo orientado a arrendar, mientras que solo el 29% apuntó a la compra. Detrás de ese giro hay factores económicos como tasas de interés elevadas, mayores exigencias de cuota inicial y un entorno menos favorable para adquirir vivienda nueva. Entérese: Arriendo en Colombia 2026: cuánto puede subir, cómo renovar el contrato y evitar sanciones

Búsquedas de vivienda en Colombia 2025, apartamentos lideran el interés

El tipo de inmueble más consultado fue el apartamento, con el 66% de las búsquedas. Muy por detrás quedaron las casas (21%) y los apartaestudios (9%). Los locales comerciales representaron 2%, y oficinas y otros inmuebles apenas 1%. En la modalidad de arriendo, el producto estrella fueron los apartamentos de dos habitaciones, con cánones promedio entre $2.000.000 y $3.300.000. La demanda se concentró especialmente en los estratos 3 y 4, donde se registró el mayor volumen y rotación de búsquedas. “Los inmuebles más solicitados fueron apartamentos de dos habitaciones en modalidad de arriendo, con valores promedio entre $2.000.000 y $3.300.000”, explicó Lesly Posada, directora comercial de Fincaraiz. Durante 2025, la plataforma registró 81 millones de vistas, con 4,8 millones de usuarios activos mensuales y 9,1 millones de consultas anuales. “La cifra confirma que la búsqueda digital se consolidó como el principal termómetro del mercado inmobiliario”.

Arriendos en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, así se movió la demanda

Bogotá encabezó la actividad inmobiliaria. En la capital, los apartamentos concentraron el 73% de las búsquedas, seguidos por casas (16%), apartaestudios (9%) y otros tipos de inmueble (2%). Medellín ocupó el segundo lugar, con 68% de interés en apartamentos, 17% en casas, 10% en apartaestudios y 5% en otros inmuebles. En Cali, los apartamentos representaron el 58% de las búsquedas, mientras que las casas alcanzaron el 26%, los apartaestudios el 13% y otros inmuebles el 3%. Barranquilla mostró una fuerte preferencia por apartamentos, con 69% del interés, seguida por casas (24,5%), apartaestudios (5,5%) y otros inmuebles (1%). En Bucaramanga, los apartamentos concentraron el 69,5% de las búsquedas, las casas el 17%, los apartaestudios el 11% y otros inmuebles el 2,5%. En cuanto a precios, las mayores alzas se registraron en Bogotá, Medellín, Cartagena y el Eje Cafetero. La tendencia apunta a viviendas cercanas a zonas verdes, con buena conectividad vial, condiciones de seguridad y espacios funcionales, acordes con nuevas dinámicas de trabajo y estilo de vida, señala el reporte de Fincaraiz. En contexto: Los barrios más buscados para vivir en Medellín en 2025: Laureles, Loma de los Bernal y Castropol lideran la demanda

Por qué el arriendo se volvió la opción preferida en Colombia

El arrendamiento ya abarca el 40% de los hogares del país, según cifras reveladas por El Libertador y el portal Ciencuadras, con base en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV). En 2018, esa proporción era del 34%, convirtiéndose en un ascenso significativo. El análisis atribuye este comportamiento a una coyuntura económica desafiante para la compra de vivienda nueva. Las tasas de interés altas y la exigencia de cuotas iniciales de hasta 30% han limitado el acceso al crédito hipotecario, especialmente en los estratos 1, 2 y 3. A esto se suma la caída en las ventas de Vivienda de Interés Social (VIS) entre 2023 y 2024, lo que redujo la oferta para quienes buscaban convertirse en propietarios por primera vez.

El perfil predominante del arrendatario está entre los 25 y 45 años, con ingresos medios. Además, se observa una atomización de los hogares, el 64% de las familias que arriendan está compuesto por entre una y tres personas. Paola Suárez, vicepresidenta de Mercadeo en Seguros Bolívar y El Libertador, resume el cambio cultural de esta manera: “Hoy arrendar no es una opción transitoria; es una decisión estratégica para quienes buscan libertad, flexibilidad y una mejor calidad de vida”.

Nuevas tendencias inmobiliarias: apartaestudios y municipios satélite