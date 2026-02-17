Arriendo en Colombia: 7 de cada 10 búsquedas fueron para alquilar vivienda y no para comprar

El mercado inmobiliario colombiano cambió de ritmo en 2025. Comprar vivienda dejó de ser la primera opción para muchos hogares y el arriendo tomó la delantera.
Así lo muestran las cifras del balance anual del portal FincaRaíz: el 71% de las búsquedas estuvo orientado a arrendar, mientras que solo el 29% apuntó a la compra.
Detrás de ese giro hay factores económicos como tasas de interés elevadas, mayores exigencias de cuota inicial y un entorno menos favorable para adquirir vivienda nueva.
