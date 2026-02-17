x

Arriendo en Colombia: 7 de cada 10 búsquedas fueron para alquilar vivienda y no para comprar

El arriendo dominó el mercado inmobiliario en 2025, con 71% de búsquedas, impulsado por tasas altas, menor crédito y hogares pequeños.

  • Más que una solución temporal, el arriendo se consolidó como estrategia financiera en un entorno de crédito restringido y precios al alza. FOTO: El Colombiano.
    Más que una solución temporal, el arriendo se consolidó como estrategia financiera en un entorno de crédito restringido y precios al alza. FOTO: El Colombiano.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
bookmark

El mercado inmobiliario colombiano cambió de ritmo en 2025. Comprar vivienda dejó de ser la primera opción para muchos hogares y el arriendo tomó la delantera.

Así lo muestran las cifras del balance anual del portal FincaRaíz: el 71% de las búsquedas estuvo orientado a arrendar, mientras que solo el 29% apuntó a la compra.

Detrás de ese giro hay factores económicos como tasas de interés elevadas, mayores exigencias de cuota inicial y un entorno menos favorable para adquirir vivienda nueva.

Entérese: Arriendo en Colombia 2026: cuánto puede subir, cómo renovar el contrato y evitar sanciones

Búsquedas de vivienda en Colombia 2025, apartamentos lideran el interés

El tipo de inmueble más consultado fue el apartamento, con el 66% de las búsquedas. Muy por detrás quedaron las casas (21%) y los apartaestudios (9%).

Los locales comerciales representaron 2%, y oficinas y otros inmuebles apenas 1%.

En la modalidad de arriendo, el producto estrella fueron los apartamentos de dos habitaciones, con cánones promedio entre $2.000.000 y $3.300.000.

La demanda se concentró especialmente en los estratos 3 y 4, donde se registró el mayor volumen y rotación de búsquedas.

Los inmuebles más solicitados fueron apartamentos de dos habitaciones en modalidad de arriendo, con valores promedio entre $2.000.000 y $3.300.000”, explicó Lesly Posada, directora comercial de Fincaraiz.

Durante 2025, la plataforma registró 81 millones de vistas, con 4,8 millones de usuarios activos mensuales y 9,1 millones de consultas anuales. “La cifra confirma que la búsqueda digital se consolidó como el principal termómetro del mercado inmobiliario”.

InfogrÃ¡fico
Arriendo en Colombia: 7 de cada 10 búsquedas fueron para alquilar vivienda y no para comprar

Siga leyendo: ¡Ojo! Esto subirán los arriendos en Colombia, en 2026, tras conocerse el dato de inflación

Arriendos en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, así se movió la demanda

Bogotá encabezó la actividad inmobiliaria. En la capital, los apartamentos concentraron el 73% de las búsquedas, seguidos por casas (16%), apartaestudios (9%) y otros tipos de inmueble (2%).

Medellín ocupó el segundo lugar, con 68% de interés en apartamentos, 17% en casas, 10% en apartaestudios y 5% en otros inmuebles.

En Cali, los apartamentos representaron el 58% de las búsquedas, mientras que las casas alcanzaron el 26%, los apartaestudios el 13% y otros inmuebles el 3%.

Barranquilla mostró una fuerte preferencia por apartamentos, con 69% del interés, seguida por casas (24,5%), apartaestudios (5,5%) y otros inmuebles (1%).

En Bucaramanga, los apartamentos concentraron el 69,5% de las búsquedas, las casas el 17%, los apartaestudios el 11% y otros inmuebles el 2,5%.

En cuanto a precios, las mayores alzas se registraron en Bogotá, Medellín, Cartagena y el Eje Cafetero.

La tendencia apunta a viviendas cercanas a zonas verdes, con buena conectividad vial, condiciones de seguridad y espacios funcionales, acordes con nuevas dinámicas de trabajo y estilo de vida, señala el reporte de Fincaraiz.

En contexto: Los barrios más buscados para vivir en Medellín en 2025: Laureles, Loma de los Bernal y Castropol lideran la demanda

Por qué el arriendo se volvió la opción preferida en Colombia

El arrendamiento ya abarca el 40% de los hogares del país, según cifras reveladas por El Libertador y el portal Ciencuadras, con base en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV).

En 2018, esa proporción era del 34%, convirtiéndose en un ascenso significativo.

El análisis atribuye este comportamiento a una coyuntura económica desafiante para la compra de vivienda nueva. Las tasas de interés altas y la exigencia de cuotas iniciales de hasta 30% han limitado el acceso al crédito hipotecario, especialmente en los estratos 1, 2 y 3.

A esto se suma la caída en las ventas de Vivienda de Interés Social (VIS) entre 2023 y 2024, lo que redujo la oferta para quienes buscaban convertirse en propietarios por primera vez.

El perfil predominante del arrendatario está entre los 25 y 45 años, con ingresos medios. Además, se observa una atomización de los hogares, el 64% de las familias que arriendan está compuesto por entre una y tres personas.

Paola Suárez, vicepresidenta de Mercadeo en Seguros Bolívar y El Libertador, resume el cambio cultural de esta manera: “Hoy arrendar no es una opción transitoria; es una decisión estratégica para quienes buscan libertad, flexibilidad y una mejor calidad de vida”.

De acuerdo con las cifras del balance del 2025, la búsqueda de arriendo en el portal de Fincaraiz se concentró en el 71%, mientras que la venta fue del 29%.
Nuevas tendencias inmobiliarias: apartaestudios y municipios satélite

En términos de producto, los inmuebles de baja antigüedad, entre 0 y 5 años, concentraron el 30% de las búsquedas, lo que muestra preferencia por vivienda nueva o casi nueva.

Los apartaestudios también ganaron terreno. Su participación pasó de 2,8% a 5,7% en 2025, impulsada por jóvenes profesionales y nómadas digitales.

Aunque el 91,7% de los arrendatarios vive en zonas urbanas, el informe destaca el auge de municipios satélite como Rionegro, Sabaneta y Floridablanca. Estos destinos atraen por ofrecer espacios más amplios a precios competitivos, sin perder conexión con los principales centros económicos.

Además: Casas usadas y arriendos concentran más del 70% de la demanda de vivienda en Colombia, según Fincaraiz

