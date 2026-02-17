Despliegan equipo veterinario en Urabá para atender animales afectados por las lluvias

A comienzos de febrero, en medio de las fuertes lluvias que golpearon al Urabá antioqueño, diez municipios declararon la calamidad pública ante la magnitud de las inundaciones. Más de 9.000 familias resultaron damnificadas en todo el departamento, pero en medio de la emergencia también salió a flote otra realidad: la de los animales abandonados.
Fundaciones y rescatistas de Urabá denunciaron que hasta cinco casos diarios de abandono eran reportados en municipios como Necoclí y Turbo, donde perros permanecían amarrados en plataneras inundadas y gatos quedaban atrapados en viviendas cercanas a los ríos.
Le puede interesar: La otra cara de las emergencias por lluvias en Urabá: hasta cinco animales son abandonados cada día
El panorama fue documentado por EL COLOMBIANO, que evidenció cómo los refugios improvisados también quedaron bajo el agua. En una zona rural entre Chigorodó y Carepa, Norma Oquendo Salgado, cuidadora de uno de los albergues más grandes de la subregión, relató que cerca de 130 perros sobrevivían en medio de pisos inundados, enfermedades respiratorias y falta de recursos. Las fundaciones denunciaron poco apoyo institucional y la ausencia de un albergue municipal que permitiera atender la creciente emergencia.