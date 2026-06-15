Salario mínimo y reforma laboral elevarían prima de junio

La prima de servicios mantiene en 2026 las mismas reglas de liquidación establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo (CST), pero dos factores están modificando el monto que recibirán más de 10 millones de trabajadores: el incremento del salario mínimo y la implementación gradual de la reforma laboral.
Esta prestación social obligatoria equivale a 30 días de salario por cada año trabajado y se paga en dos cuotas: una antes del 30 de junio y otra durante los primeros veinte días de diciembre.
Aunque la fórmula continúa siendo la misma, el aumento salarial decretado para este año elevó automáticamente la base de liquidación para quienes devengan el salario mínimo, lo que se traduce en una prima más alta frente a la recibida en períodos anteriores.