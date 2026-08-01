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La nueva generación que quiere destronar a Tadej Pogacar ya rueda en el ciclismo mundial

Mientras el esloveno sigue ampliando su legado, el ciclismo ya presencia el ascenso de una generación que promete mantener el espectáculo y transformar el deporte.

  • Tadej Pogacar domina el ciclismo mundial, pero detrás de él ya hay jóvenes que gozan de respeto, entre ellos el francés Paul Seixas y el mexicano Isaac del Toro. FOTO GETTY
    Tadej Pogacar domina el ciclismo mundial, pero detrás de él ya hay jóvenes que gozan de respeto, entre ellos el francés Paul Seixas y el mexicano Isaac del Toro. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 4 horas
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Nadie sabe hasta cuándo Tadej Pogacar (UAE) seguirá dominando el ciclismo mundial. Lo que sí parece evidente es que detrás del esloveno avanza una generación de corredores cada vez más jóvenes, con el talento, preparación y ambición para intentar seguir sus pasos y disputar el trono del pedalismo internacional.

En 2018, con apenas 21 años y 175 días, muchos polemizaron por la presencia de Egan Bernal (Netcompany INEOS) en su primer Tour de Francia, al considerar que, por su juventud, su cuerpo no resistiría la exigencia de una carrera de tres semanas, sobre todo si la corría al máximo en busca de un lugar de honor.

Pero desde entonces, siendo un caso excepcional para la época, el colombiano empezó a cambiar la percepción de que eran los corredores más veteranos, respaldados por su experiencia, los llamados a marcar la diferencia en la prueba más prestigiosa del ciclismo mundial.

En aquella edición, Bernal no solo terminó como el segundo mejor joven y ocupó el puesto 15 de la clasificación general, sino que fue el hombre clave para respaldar a sus líderes, Geraint Thomas y Chris Froome, quienes finalizaron primero y tercero, respectivamente.

Desde entonces, el ciclismo ha visto surgir una generación de corredores que rompe cada vez más temprano los moldes y empieza a asumir el protagonismo en las grandes carreras del calendario.

El mayor exponente de esa tendencia es Pogacar, quien la semana pasada ingresó al exclusivo grupo de corredores con cinco títulos del Tour de Francia, junto a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

“Estamos hablando del mejor corredor de la historia, sin duda, así de sencillo, pero no sabemos cuánto tiempo va a continuar a ese nivel; solo queda disfrutarlo”, comentó en Eurosport el español Alberto Contador, doble campeón del Tour de Francia, vencedor del Giro de Italia y triple ganador de la Vuelta a España. “Pero vienen jóvenes muy talentosos que seguirán mejorando”, añadió.

En ese sentido, Pogacar volverá a encontrarse con corredores que ya empiezan a ganarse un lugar entre la élite.

“Quiero ganar todo lo que sea posible hasta que Seixas nos destroce”, aseguró el esloveno después de superar este año a la joven promesa francesa Paul Seixas (Decathlon AG2R) en la clásica belga Lieja-Bastoña-Lieja.

“La próxima generación se ve muy fuerte”, dijo Pogacar al referirse también a su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro. “Muchos otros corredores están subiendo muy fuertes. Es un buen futuro para el ciclismo”, agregó.

Paul Seixas, de apenas 19 años, fue cuarto en su debut en el Tour de Francia. Solo lo superaron el campeón Pogacar, el belga Remco Evenepoel, de 26 años y segundo de la clasificación general, y el mexicano Isaac del Toro, de 22.

La quinta posición fue para otro francés, Lenny Martinez (Bahrain Victorious), de 23 años. Más atrás finalizaron el danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), sexto con 25 años, y el español Juan Ayuso (Lidl-Trek), séptimo con 23.

Ese panorama refleja la fortaleza con la que irrumpen los jóvenes en el pelotón internacional y la apuesta de los grandes equipos por acelerar su desarrollo para obtener resultados cada vez más temprano, aunque ello pueda traer como consecuencia carreras deportivas más cortas debido al desgaste acumulado.

Lo que cambió en el ciclismo

Para Gabriel Jaime Vélez, entrenador antioqueño del Team Sistecrédito, equipo considerado una de las principales canteras del ciclismo colombiano y reciente campeón de la Vuelta de la Juventud con Robert Plazas, de 22 años, el dominio que hoy ejercen corredores cada vez más jóvenes no significa que el ciclismo haya cambiado en su esencia, sino que la forma de gestionarlo se transformó por completo.

El experimentado técnico considera que el fenómeno responde a la creciente competencia entre las grandes estructuras del ciclismo mundial por captar y desarrollar talentos desde edades muy tempranas.

“Yo digo que el ciclismo no cambió; lo que cambió fue la comercialización. Las grandes empresas y la disputa entre los grandes patrocinadores por conseguir talentos nuevos ha llevado a que haya que explotarlos, sacarlos y exprimirlos al máximo desde muy jóvenes”, afirmó Vélez.

Según el entrenador, los avances tecnológicos, la ciencia aplicada al deporte y una mejor planificación permiten que esos ciclistas alcancen resultados extraordinarios a edades cada vez más cortas. Sin embargo, advierte que ese modelo también puede tener consecuencias sobre la longevidad deportiva de los corredores.

“Esos talentos, bien manejados con la tecnología y la ciencia, están dando grandes resultados. Pero ¿a qué va a llevar eso? A que los organismos se desgasten prematuramente. Van a ser corredores que se retiren más jóvenes porque el cuerpo ya no les va a responder igual”, explicó.

Vélez incluso cree que esa tendencia ya empieza a reflejarse, pues algunos corredores deciden poner fin a sus carreras antes de lo que ocurría décadas atrás. “Es lo normal. Como digo yo vulgarmente, se les raya el pistón muy ligero y chao, pescado”, comentó entre risas.

Aun así, lejos de cuestionar a las nuevas generaciones, el técnico paisa expresó su admiración por las exigencias que deben asumir desde muy temprana edad para competir al máximo nivel.

“Es de admirar lo que hacen. Tienen que someterse desde muy chicos a altas cargas de entrenamiento, mucha disciplina y controlar absolutamente todo: la nutrición, el descanso, el trabajo de fuerza y todo lo que rodea al ciclismo. Además, deben aprender muy rápido a competir y a leer las carreras. La presión sobre ellos es mucho mayor”, señaló.

Para Vélez, esa evolución explica por qué hoy los grandes campeones aparecen antes, pero también por qué sus carreras podrían ser más cortas que las de generaciones anteriores.

“Van a explotar más rápido y, en realidad, también se van a retirar más jóvenes. No como antes, cuando los corredores alcanzaban su madurez deportiva entre los 30 y 35 años”, concluyó.

Por ahora, Pogacar continúa marcando la pauta en el ciclismo mundial. Sin embargo, detrás del esloveno ya rueda una generación que no solo pretende igualar sus hazañas, sino también comandar una nueva era en este deporte, cada vez más precoz, exigente y competitiva.

Otros talentos con gran futuro

En la actualidad, Colombia tiene a 12 corredores en la máxima categoría del ciclismo. De ellos, los más jóvenes tienen 21 años de edad: Diego Pescador, del Team Movistar, y Juan Guillermo Martínez, del Team Picnic PostNL, quienes ya han dado muestras de calidad ante la élite del pelotón.

De 22 años, entre tanto, está Juan Felipe Rodríguez, del EF Education. De otro lado, en el mundo del pedal también vienen brillando el portugués Afonso Eulálio, de 23 años, y el italiano Lorenzo Finn, de 19, quien sorprendió al ganar los títulos mundiales en categorías juveniles y el Giro Next Gen. Se alista para correr el Tour de l’Avenir, desde el 20 de agosto.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos títulos del Tour de Francia ha ganado Tadej Pogačar?
Tadej Pogačar cuenta con cinco títulos del Tour de Francia, lo que lo sitúa en el exclusivo grupo de pentacampeones de la ‘Grande Boucle’ junto a leyendas del ciclismo como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.
¿Quiénes son las principales promesas jóvenes que compiten contra Pogačar?
Las principales promesas jóvenes que destacan en el pelotón internacional son el francés Paul Seixas (19 años, Decathlon AG2R), el mexicano Isaac del Toro (22 años, UAE), el francés Lenny Martinez (23 años, Bahrain Victorious) y el italiano Lorenzo Finn (19 años).
¿Quiénes son los ciclistas colombianos más jóvenes en la máxima categoría del ciclismo mundial?
Los ciclistas colombianos más jóvenes en la élite internacional son Diego Pescador (Team Movistar) y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), ambos de 21 años, junto a Juan Felipe Rodríguez (EF Education), de 22 años. En total, Colombia cuenta con 12 corredores en la máxima categoría.

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