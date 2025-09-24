Congreso aprobó recorte de $10 billones al Presupuesto 2026 del Gobierno Petro, ¿en cuánto quedó?

Las comisiones económicas de Senado y Cámara dieron luz verde al Presupuesto General de la Nación para 2026 por $546,9 billones, monto que implica un recorte de $10 billones respecto a los $556,9 billones que había planteado inicialmente el Ministerio de Hacienda.

La ponencia aprobada fue radicada por la representante Olga Lucía Velásquez, de Alianza Verde. La propuesta, denominada como “alternativa”, plantea una reducción que está en línea con la cifra que el MinHacienda estaría dispuesto a sacrificar para llegar a consenso en el Congreso.

De hecho, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno respalda dicha iniciativa. Además, indicó que se introducirán los ajustes correspondientes en la ley para que este sea el monto que finalmente se adopte.

Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático y ponente del proyecto presupuestal para 2026, aseguró que la oposición decidió respaldar esta ponencia con el fin de evitar que el presupuesto sea expedido por decreto. No obstante, recalcó que la oposición no acompañará la reforma tributaria presentada por el Gobierno.

Por su parte, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, también indicó que apoyó este monto, porque, dijo, “el peor de los escenarios es un presupuesto por decreto. Por eso vamos a acompañar esta ponencia, pero enfáticamente decimos que vamos a expresar el voto negativo a la reforma tributaria”.