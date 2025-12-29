x

Miguel Ángel Borja está en México para finiquitar su vinculación con el Cruz Azul de Kevin Mier y Willer Ditta

El equipo cementero retomó los trabajos de pretemporada este lunes 29 de diciembre, el torneo arranca el 10 de enero de 2026.

  Esta es la única imagen que, de momento, se tiene sobre la llegada de Miguel Ángel Borja a México. FOTO: Tomada de X @FabanReyes
Luz Élida Molina Marín
hace 11 horas
Tras su salida de River Plate y pasar Navidad con su familia en su natal Tierralta, en Córdoba, el delantero Miguel Ángel Borja viajó a México para someterse a los exámenes médicos y confirmar su vinculación al Cruz Azul de ese país.

Borja, de quien se había especulado que también tiene opción de llegar a Boca Juniors en Argentina, no tuvo un buen año con River, pues pasó de ser el goleador del equipo a estar en la banca la mayor parte de la temporada.

En 2025 Borja actuó en 31 compromisos de Liga, pero en la mayoría de ellos ingresó como alternativa desde el banco, reportándose con siete goles en la temporada.

Desde su llegada en 2022, Miguel Ángel acumuló 94 partidos de Liga con River Plate, y 32 goles, siendo su mejor temporada la de 2024 en la que marcó once tantos en Liga, 14 en Copa y seis en competencias internacionales con River, lo que llevó a ganarse el cariño de los aficionados de la banda cruzada.

Pero en el regreso de Marcelo Gallardo al club y con Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño como compañeros de equipo, en 2025 la suerte no le sonrió al artillero colombiano que no pudo consolidarse como titular.

En Argentina había mucha polémica tras la salida de Borja de River, ya que inicialmente se especuló que llegaría a Boca Juniors, el archirrival del club de la banda cruzada, pero finalmente, esa vinculación no se dio, y al parecer es Cruz Azul donde continuará su carrera el artillero cordobés.

En Cruz Azul militan los colombianos Kevin Mier (se recupera de una operación, tras la fractura de tibia de su pierna derecha) y Willer Ditta, quienes hacen parte de la lista larga que el técnico Néstor Lorenzo tiene con miras al Mundial de 2026.

Se espera que, tras los exámenes médicos, Cruz Azul oficialice la vinculación de Miguel Ángel Borja al club, que este lunes retomó los entrenamientos con la mira puesta en la Liga MX.

La primera jornada del torneo Clausura en México está prevista para el próximo 10 de enero de 2026 en el que la Máquina Cementera se medirá a León, a las 8:00 p. m., hora de Colombia.

