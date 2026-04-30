Luz verde para Presto: Supersociedades aprueba acuerdo para salvar la tradicional cadena de hamburguesas

La cadena de hamburguesas Presto, una de las marcas más emblemáticas en el corazón de los colombianos, inicia una nueva etapa.
La Superintendencia de Sociedades dio vía libre al acuerdo de reorganización de la compañía, lo que le permitirá honrar sus compromisos financieros mientras mantiene sus puertas abiertas en todo el territorio nacional.
Frayco S.A.S., propietaria de la marca, ratificó que esta decisión, enmarcada en la Ley 1116 de 2006, representa una oportunidad de oro para fortalecer su competitividad y responder a las nuevas exigencias del mercado.
Tras superar la incertidumbre procesal, la empresa se enfoca ahora en una transformación administrativa y comercial para proteger sus más de 45 años de historia.
“Esta decisión significa una oportunidad para atender los retos que tiene la industria alimenticia en Colombia y continuar respondiendo estrictamente con los compromisos comerciales pactados, conforme a los plazos de ley que aseguran la continuidad de las operaciones, las cuales no se verán impactadas sino fortalecidas en todos sus procesos”, se lee en el comunicado de la compañia.
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