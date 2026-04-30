Luz verde para Presto: Supersociedades aprueba acuerdo para salvar la tradicional cadena de hamburguesas

La cadena de hamburguesas Presto, una de las marcas más emblemáticas en el corazón de los colombianos, inicia una nueva etapa. La Superintendencia de Sociedades dio vía libre al acuerdo de reorganización de la compañía, lo que le permitirá honrar sus compromisos financieros mientras mantiene sus puertas abiertas en todo el territorio nacional. Frayco S.A.S., propietaria de la marca, ratificó que esta decisión, enmarcada en la Ley 1116 de 2006, representa una oportunidad de oro para fortalecer su competitividad y responder a las nuevas exigencias del mercado. Tras superar la incertidumbre procesal, la empresa se enfoca ahora en una transformación administrativa y comercial para proteger sus más de 45 años de historia. “Esta decisión significa una oportunidad para atender los retos que tiene la industria alimenticia en Colombia y continuar respondiendo estrictamente con los compromisos comerciales pactados, conforme a los plazos de ley que aseguran la continuidad de las operaciones, las cuales no se verán impactadas sino fortalecidas en todos sus procesos”, se lee en el comunicado de la compañia. Lea aquí: Presto se resiste a desaparecer: las razones tras la crisis de la pionera de las hamburguesas en Colombia

Un salvavidas para la operación y el empleo

La confirmación de este acuerdo no es solo un trámite legal; es la garantía de que Presto seguirá operando sin interrupciones. La hoja de ruta trazada busca potenciar la marca mediante una nueva estructura organizativa que prioriza respetar los acuerdos con sus colaboradores, asegurar los pagos a proveedores y arrendadores según los plazos de ley. Además, mantener la calidad de los productos y la excelencia en el servicio. “Esta etapa activará el cumplimiento riguroso del acuerdo y llevará a potenciar la marca con una nueva organización administrativa, humana y comercial”, señalaron directivos de la compañía, quienes expresaron optimismo frente al liderazgo conjunto que fortalecerá su cadena de valor. Esta decisión se adoptó tras verificarse que el acuerdo presentado por la promotora obtuvo una votación favorable del 81,39 % de los acreedores calificados y graduados, y que sus disposiciones se ajustan a los requisitos establecidos en la Ley 1116 de 2006.

Según la Superintendencia de Sociedades, esta decisión se adoptó tras verificarse que el acuerdo presentado por la promotora obtuvo una votación favorable del 81,39% de los acreedores calificados y graduados, y que sus disposiciones se ajustan a los requisitos establecidos en la Ley 1116 de 2006. Con base en el acuerdo, ahora Presto debe atender un pasivo total de $31 mil millones, luego de que se aprobara un acuerdo entre deudor y acreedor por valor de $19 mil millones con los acreedores de quinta clase, y $211 millones con los acreedores garantizados de segunda clase. Asimismo, según la Súper, el pasivo total a reorganizar se atenderá en un plazo de seis años.

Siga leyendo: Burger Máster 2026: este es el listado de los restaurantes participarán en esta edición “Este acuerdo constituye un ejemplo claro de cómo el respaldo de los acreedores, reflejado en quitas de capital y decisiones coordinadas, puede hacer viable el salvamento empresarial. Se trata de un esfuerzo significativo por parte de los acreedores, que demuestra su confianza en la recuperación de la compañía, y de un compromiso igualmente relevante por parte de la empresa para reorganizar su operación y cumplir sus obligaciones en el tiempo”, dijo la superintendente de Sociedades (e), Nini Johanna Castañeda.

El camino de Presto: de la expansión a la crisis estructural