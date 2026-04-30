Guillermo Montoya Callejas cumple 55 años de radio deportiva; también ha sido docente, entrenador, juez y dirigente

Un 1.º de mayo como este viernes, en el Día Internacional del Trabajo, hace exactamente 55 años, Guillermo Montoya Callejas inició su carrera en la radio deportiva siendo un muchacho universitario; una pasión que mantiene intacta y que, dice, “la seguiré ejerciendo hasta que el Altísimo me lo permita”.
Con voz diáfana y acento inconfundible, “Guillo” acompaña de lunes a viernes, desde las 6:00 a. m., el despertar de sus oyentes con el programa que creó hace 43 años, “Buenos Días Deporte”. Participa en los espacios especializados y las transmisiones de fútbol en la frecuencia 790 de Múnera Eastman, aferrado a esa radio pura y mágica que lo cautivó desde la infancia, cuando su mamá, Gabriela, escuchaba la novela de Kalimán en su casa del barrio Manrique de Medellín, donde nació (pues luego emigraría a La Floresta).
El “Gordo” Montoya, como cariñosamente llaman algunos colegas a este hombre de 1,83 metros de estatura, forjó un estilo que lo identifica como “la voz de los antioqueños”, frase del jingle de su programa. La defensa a ultranza de todo lo relacionado con la región y expresiones como “no hay raza como mi raza, ni tierra como la mía”, acompañadas de estrofas del himno antioqueño y “La Chaua”, cautivan a diario a sus audiencias.
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Más allá de su estilo, Guillermo se caracteriza por ser un periodista integral, conocedor de todos los deportes gracias a su formación en la Universidad de Antioquia, donde se graduó en Comunicación Social y Educación Física. Montoya Callejas practicó fútbol, baloncesto, béisbol, atletismo y otros deportes; fue árbitro, entrenador, dirigente y asegura que solo le faltó estudiar medicina. También fue docente en el alma máter y en diferentes colegios de la ciudad, otra profesión que lo enorgullece.
La radio le permitió cubrir Juegos Olímpicos, mundiales de fútbol y el Tour de Francia, entre otros grandes eventos, al lado de figuras históricas del micrófono en Colombia. Nunca, a pesar de las ofertas, quiso irse de Medellín; ahí sigue, firme, en el oficio que ama.