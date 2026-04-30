Procuraduría indaga irregularidades en intervención de Nueva EPS: Luz María Múnera y Jorge Iván Ospina en la mira

La intervención de la Nueva EPS entró en revisión disciplinaria. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra Luz María Múnera Medina, quien actuó como superintendente de Salud ad hoc, y contra Jorge Iván Ospina, designado como agente interventor de la entidad, por posibles irregularidades en el proceso que llevó a la toma de posesión y a la prórroga de la medida administrativa sobre la aseguradora. La decisión fue adoptada el 30 de abril de 2026 por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2 para la Vigilancia Administrativa, luego de una queja presentada por la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud. El caso se centra en actuaciones ocurridas a partir del 10 de abril, cuando se expidió la resolución que formalizó la intervención forzosa de la Nueva EPS. Es importante recordar que Nueva EPS, una de las más grandes del país con más de 11 millones de afiliados, duró dos años bajo el control del Gobierno Nacional. Según registros, la deuda creció más del 24% a pesar de que, supuestamente, en manos del Ejecutivo aquel hueco se saldaría.

El expediente señala que una de las principales líneas de investigación recae sobre la extensión de la intervención por un año adicional, es decir, la intervención que comenzó en 2025. Según los documentos recopilados por el órgano de control, esa decisión habría sido adoptada sin agotar los procedimientos exigidos, lo que pone en duda la validez del proceso administrativo. Entérese: Exalcalde Quintero enfrenta primera audiencia judicial tras su posesión como Supersalud

¿Qué fallas hubo en la intervención a Nueva EPS?

Entre las presuntas fallas se menciona la ausencia de un informe técnico de la Dirección de Inspección y Vigilancia, la falta de solicitud de conceptos especializados para sustentar la medida y la omisión de información clave que debía acompañar la decisión. También se advierten inconsistencias en el informe presentado por la funcionaria, particularmente en lo relacionado con el cumplimiento del debido proceso.

Otro de los puntos bajo revisión es la afirmación de que la Nueva EPS habría incumplido recomendaciones que, de acuerdo con la queja, no habrían sido formuladas previamente a la entidad. Le puede interesar: Intervención del Gobierno a Nueva EPS habría sido ilegal, según superintendentes y soportes. A esto se suma la expedición de la resolución de prórroga con una versión de los hechos que, según la investigación, no coincidiría con lo ocurrido en el Comité de Medidas Especiales. En cuanto a Jorge Iván Ospina, funcionarios alegan que él no cumpliría con el perfil exigido por la normativa. Y es que, Ospina Gómez no acredita los tres años mínimos de experiencia en niveles directivos o asesores en el sector salud, ni los dos años de experiencia adicional requerida en dichas áreas.

La queja también resalta dos puntos en contra del interventor: 1. En la verificación en listas vinculantes y restrictivas, habría sido clasificado con un nivel de riesgo alto, al alcanzar una puntuación de 32 puntos. 2. Aunque Ospina es médico cirujano, este título no es suficiente para cumplir con el manual de funciones del cargo. Lea además: Nueva EPS: Los cuatro líos que enredan a Luz María Múnera en presunta intervención ilegal Por ahora, la Procuraduría avanza en la etapa de indagación para establecer si hubo faltas disciplinarias y definir las responsabilidades individuales. EL COLOMBIANO intentó comunicarse con Luz María Múnera para que hablara y diera su versión sobre estos hechos, pero hasta el momento no ha contestado las llamadas y mensajes enviados.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué investiga la Procuraduría? Presuntas irregularidades en la intervención y su prórroga, incluyendo fallas en procedimientos legales. ¿Qué irregularidades detectó la Procuraduría en la intervención? Se detectó la ausencia de un informe técnico de la Dirección de Inspección y Vigilancia, la falta de conceptos especializados para prorrogar la medida y posibles contradicciones entre los hechos y lo consignado en las resoluciones oficiales. ¿Por qué es cuestionado Jorge Iván Ospina como interventor? Según el expediente, Ospina no acredita los años mínimos de experiencia directiva en el sector salud exigidos por ley.