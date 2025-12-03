¿Qué pasa en la ANH? Alertan presiones internas por negocio ligado a Serafino Iacono, cercano a Roa

El bloque Sinú 9, ubicado en Córdoba, vuelve al centro del huracán. No es para menos, allí reposan reservas capaces de producir hasta 150 millones de pies cúbicos de gas por día, cerca del 15% del potencial gasífero del país, lo que lo convierte en uno de los activos más jugosos del mapa energético colombiano. En ese contexto, dos funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) alertaron a La Silla Vacía sobre presiones internas para acelerar, a toda máquina, la aprobación de una cesión del 61% del negocio a la francesa Maurel & Prom, una de las grandes del sector. El negocio total ronda los 200 millones de dólares, unos 758.330 millones de pesos, a la tasa de cambio de hoy 3 de diciembre. Según este medio digital, el movimiento beneficiaría directamente a NG Energy, compañía en la que es accionista Serafino Iacono, el empresario envuelto en el escándalo del apartamento de lujo vendido al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a precio de ganga. Las fuentes, involucradas en el trámite, pidieron reserva por temor a perder sus trabajos. Ambas señalan a Nadia Plazas, vicepresidenta de Promoción y Asignación de Áreas de la ANH, como la funcionaria que estaría apurando la firma. Plazas negó rotundamente esas acusaciones, como lo reveló La Silla Vacía.

¿Quién es Serafino Iacono?

Serafino Iacono es un nombre que aparece con frecuencia envuelto en escándalo. El empresario de los hidrocarburos y la minería ha dejado a su paso por Colombia la debacle de Pacific Rubiales, que terminó con un mal acuerdo para los pequeños inversionistas, y ahora amenaza la estabilidad de Ecopetrol, producto de su cercana relación con el presidente de la petrolera estatal Ricardo Roa. Iacono nació en Venezuela hace 63 años, es economista de la Universidad de Nueva York. En el mundo de los negocios es conocido por su experiencia de más de 30 años en el sector de los hidrocarburos, el mercado de capitales y por, supuestamente, haber recaudado más de 4.000 millones de dólares en proyectos de recursos naturales. Se mueve como pez en el agua entre empresarios y políticos, por sus acciones, podría decirse que le da lo mismo el uribismo que el petrismo, siempre y cuando le convenga económicamente. Su hoja de vida está llena de altos cargos en empresas de renombre en el sector extractivo, entre ellas: GCM Mining (antes Gran Colombia Gold y ahora Aris Mining) y Pacific Rubiales, y Petromagdalena Energy, y ahora participa en numerosos proyectos comerciales y de recursos en América Latina, Canadá y Estados Unidos.

Irregularidades históricas en el bloque Sinú 9

El ruido más reciente arrancó con una denuncia ciudadana enviada la semana pasada a la ANH, al ministro de Minas, Edwin Palma, y a otras autoridades. Provino de un habitante de Pueblo Nuevo (Córdoba), municipio dentro del área del bloque, como se lee en el informe de La Silla Vacía. Esa denuncia revive un viejo problema, el origen de Sinú 9 se remonta a 2014, cuando la ANH adjudicó la operación a CleanEnergy Resources, empresa de William Blackburn y Benito Vega. Tiempo después, CleanEnergy firmó acuerdos con Pentova Energy, firma que ha operado bajo razones como PMI Resources y NG Energy. Detrás del entramado aparece, como ya ha documentado el periodista Daniel Coronell, Serafino Iacono, quien como se comentó es un empresario influyente del negocio petrolero. Incluso fue nombrado por el gobierno Petro como Cónsul Honorario en San Marino, cargo que, según Cancillería, ya no ocupa. La Silla Vacía también relata que el bloque también está bajo la lupa de Covington & Burling, firma contratada por la Junta de Ecopetrol para investigar posibles escándalos relacionados con Roa. La firma identificó el apartamento como un “potencial beneficio indebido” conectado al bloque Sinú 9.

La denuncia ciudadana apunta a cinco cesiones parciales no autorizadas entre 2015 y 2024. Por ejemplo, CleanEnergy habría transferido derechos económicos sin permiso de la ANH, violando el contrato. También menciona una operación irregular de Maurel & Prom, que en un comunicado del 16 de octubre de 2025 indicó estar ejecutando actividades de producción y exploración sin aprobación previa. La francesa lleva meses anunciando que adquirió el 61% del bloque por 225 millones de dólares, divididos en dos transacciones: 21% a accionistas minoritarios, y 40% a NG Energy, la empresa donde Iacono es socio.

La carrera express de la ANH por firmar la cesión

La ANH está en plena recta final para decidir si autoriza o no el traspaso. El aval, que se esperaba para septiembre, fue aplazado para finales de 2025 por trámites internos. La aprobación es clave porque habilita el pago pendiente de 186 millones de dólares por parte de Maurel & Prom. De esa cifra, NG Energy aún debe recibir 130 millones de dólares, se lee en el informe de La Silla Vacía. Las dos fuentes dentro de la ANH insisten en que se está imponiendo un ritmo inusual a los abogados encargados de los vistos buenos. Según relatan, “a los funcionarios les están diciendo que sus cargos están en juego”, cuenta esta medio digital. El 1 de diciembre, mientras se discutía la decisión, tres funcionarios fueron retirados del proceso por oponerse a firmar aprobaciones. Eran de las áreas de operaciones, promoción y asignación. Dos contratistas y un funcionario de carrera. Hoy, la pelota está en el despacho de Rafael Fajardo, vicepresidente de Operaciones, quien ha hecho varias observaciones antes del aval final. Plazas sostiene que el trámite cumple todos los requisitos y que está en curso desde marzo de 2025. Niega cualquier presión y asegura que los señalamientos son “infundados”, como dijo La Silla Vacía. Siga leyendo: Ecopetrol aclara riesgos por una posible inclusión de sus directivos en la Lista Clinton Como lo relató este medio, el presidente de la ANH, Orlando Velandia, afirmó que no permite coacciones ni presiones de ningún tipo y que todo funcionario que sienta amenazas debe reportarlas a las autoridades.

El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Orlando Velandia, dijo: “no admitirá ninguna clase de coacción, presión o sugerencia y que todos los procesos de la entidad están ajustados a la Constitución y la ley...cualquier funcionario que reciba presiones o coacciones de cualquier índole tiene el deber legal de ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes”.

El escándalo en Ecopetrol