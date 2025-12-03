¿Qué pasa en la ANH? Alertan presiones internas por negocio ligado a Serafino Iacono, cercano a Roa

El bloque Sinú 9, ubicado en Córdoba, vuelve al centro del huracán. No es para menos, allí reposan reservas capaces de producir hasta 150 millones de pies cúbicos de gas por día, cerca del 15% del potencial gasífero del país, lo que lo convierte en uno de los activos más jugosos del mapa energético colombiano.
En ese contexto, dos funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) alertaron a La Silla Vacía sobre presiones internas para acelerar, a toda máquina, la aprobación de una cesión del 61% del negocio a la francesa Maurel & Prom, una de las grandes del sector.
El negocio total ronda los 200 millones de dólares, unos 758.330 millones de pesos, a la tasa de cambio de hoy 3 de diciembre.
Según este medio digital, el movimiento beneficiaría directamente a NG Energy, compañía en la que es accionista Serafino Iacono, el empresario envuelto en el escándalo del apartamento de lujo vendido al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a precio de ganga.
Las fuentes, involucradas en el trámite, pidieron reserva por temor a perder sus trabajos. Ambas señalan a Nadia Plazas, vicepresidenta de Promoción y Asignación de Áreas de la ANH, como la funcionaria que estaría apurando la firma. Plazas negó rotundamente esas acusaciones, como lo reveló La Silla Vacía.