Precios de energía en bolsa caen cuatro veces frente a los de 2025: ¿se verá reflejado en la factura?

Los precios de la bolsa de energía en Colombia alcanzaron mínimos históricos en lo corrido de 2026, según destacó Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen.
De acuerdo con cifras de XM, el precio promedio en los primeros 15 días de febrero de 2026 fue de $120,2 por kilovatio hora ($/kWh). En el mismo periodo de 2025, el promedio fue de $587 kWh, lo que implica que el valor actual es cuatro veces inferior.
Además, el pasado 8 de febrero el precio cayó a un mínimo de 101,3 $/kWh, un nivel similar al observado durante el fenómeno de La Niña en 2021.
