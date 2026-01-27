Precio del oro a US$5.100: estos son los tres gigantes que ganan con el récord histórico en Colombia

El mercado mundial de metales preciosos atraviesa un momento sin precedentes que tiene varios ganadores en Colombia. El precio del oro rompió su récord histórico al superar los 5.100 dólares por onza, un nivel que hace apenas un par de años parecía inalcanzable. Podría interesarle: Colombia le cierra el cerco a la minería ilegal: ANM habilita a MinTrace como primer operador de trazabilidad minera Esta tendencia, con la que acumula un incremento del 18% en lo que va de 2026, responde a una tormenta perfecta de incertidumbre global: las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y la Unión Europea, las amenazas arancelarias de la administración de Donald Trump y los conflictos en Medio Oriente empujan a los inversionistas a buscar refugio en el oro. En este escenario, tres compañías mineras que operan en Colombia se consolidan como grandes ganadoras de la bonanza: Zijin-Continental Gold, Aris Mining y Mineros. En conjunto, estas sumaron una producción de 615.442 onzas a corte del 2024, lo que representa cerca de la tercera parte del oro que se extrae legalmente en todo el territorio nacional.

¿Quiénes están detrás de las empresas de oro en Colombia?

Detrás de estas potentes operaciones se encuentran figuras de peso en el mundo de los negocios globales. Zijin, que opera la mina de Buriticá, en Antioquia, es un gigante chino encabezado por Zou Laichang –quien fue nombrado recientemente al frente de su junta directiva– uno de los más prestigiosos ejecutivos de ese país, según Forbes China. Además, el empresario Lin Hongfu figura como CEO de la compañía. Bajo gestión de Zijin, Buriticá se ha consolidado como la mina subterránea más moderna de Colombia, con una producción de 322.470 onzas (en 2024) y generando más de 1,4 billones de pesos en impuestos y regalías. Entre tanto, Aris Mining es el segundo gigante del negocio en el país. Recientemente, Neil Woodyer, un reconocido magnate minero británico, asumió el rol combinado de presidente y director ejecutivo, tras el retiro de Ian Telfer. La compañía reportó una producción de 210.955 onzas en 2024, provenientes principalmente de sus operaciones en Segovia, en Antioquia, además de la mina de Marmato en el departamento de Caldas.

En declaraciones a EL COLOMBIANO, Aris Mining destacó que este incremento en el precio internacional beneficia a todos los actores de la cadena, especialmente a través de sus programas de coexistencia minera. Según la empresa, los pequeños mineros formalizados aportan cerca del 50% de su producción total, por lo que el precio récord se traduce directamente en mayores ingresos para miles de familias en las regiones mineras. Encuentre: Mina Buriticá celebra cinco años de producción con récords en oro y empleo “El incremento del precio del oro debe verse también como una oportunidad para avanzar en la viabilidad de los proyectos de expansión. Así lo estamos haciendo en Marmato con el desarrollo continuo del Complejo, incluyendo la finalización de la Zona Minera Bulk, la planta de carbón en pulpa (CIP), el progreso en la formalización del Cerro El Burro y la firma de dos nuevos contratos de socios mineros internos como MyC Compañía Minera y Kabood S.A.S.”, resaltó Aris Mining.

La mina de Aris Mining en Segovia, Antioquia. La empresa es una de las grandes beneficiadas de la disparada en el precio del oro. FOTO CAMILO SUÁREZ

La tercera gran ganadora es Mineros, una compañía con una larga trayectoria que ahora opera bajo el control de la firma Sun Valley Investments, liderada por el millonario indio Vikram Sodhi. La empresa ha tenido un desempeño positivo no solo en las minas, sino también en el mercado de valores, donde su acción se ha convertido en la de mejor rendimiento en la Bolsa de Valores de Colombia por dos años consecutivos. Entre enero de 2024 y diciembre de 2025, Mineros generó una rentabilidad total del 903% medida en dólares estadounidenses. Con una producción de 82.017 onzas en Colombia (2024), a las que se suman sus operaciones internacionales, la firma cotiza actualmente a un valor empresarial de aproximadamente US$637 millones por cada 100.000 onzas producidas.

¿Cuánto oro exporta Colombia?

El impacto de estas operaciones y de los precios del metal se refleja en las exportaciones nacionales. Colombia ocupa actualmente el puesto número 17 en la producción mundial de oro y el cuarto lugar en América Latina. A noviembre de 2025, de acuerdo con datos del Dane, el oro se consolidó como el tercer producto más exportado por el país, alcanzando ventas por US$3.886 millones. Este dato es particularmente revelador si se compara con los US$3.548 millones registrados en el mismo periodo de 2024, lo que representa un aumento del 8,5%. Lo curioso de este crecimiento es que fue impulsado exclusivamente por el valor del metal, ya que el volumen exportado en toneladas métricas en realidad bajó de 62 a 50 toneladas en el último año. Lea más: Golpe a la minería ilegal en Zaragoza: destruyeron siete unidades que producían 21 mil gramos de oro al mes Antioquia se mantiene como el corazón aurífero del país, con una explotación que supera las 42 toneladas anuales. Le siguen de lejos departamentos como Chocó, Bolívar y Córdoba, en un mapa geológico donde el oro está presente en casi todo el territorio andino y del pacífico. El dinamismo del sector ha permitido que el oro represente más del 40% de todas las exportaciones antioqueñas, fortaleciendo el empleo formal y la infraestructura en municipios que históricamente han dependido de esta actividad. Aris Mining subraya que, en lugares como Segovia, la inversión social está directamente atada al precio del metal: a mayor precio, más recursos para proyectos locales de educación y obras civiles.

Presidente Petro habla sobre precio histórico del oro