Precio del oro a US$5.100: estos son los tres gigantes que ganan con el récord histórico en Colombia

El mercado mundial de metales preciosos atraviesa un momento sin precedentes que tiene varios ganadores en Colombia. El precio del oro rompió su récord histórico al superar los 5.100 dólares por onza, un nivel que hace apenas un par de años parecía inalcanzable.
Esta tendencia, con la que acumula un incremento del 18% en lo que va de 2026, responde a una tormenta perfecta de incertidumbre global: las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y la Unión Europea, las amenazas arancelarias de la administración de Donald Trump y los conflictos en Medio Oriente empujan a los inversionistas a buscar refugio en el oro.
En este escenario, tres compañías mineras que operan en Colombia se consolidan como grandes ganadoras de la bonanza: Zijin-Continental Gold, Aris Mining y Mineros. En conjunto, estas sumaron una producción de 615.442 onzas a corte del 2024, lo que representa cerca de la tercera parte del oro que se extrae legalmente en todo el territorio nacional.