Proyecto de ley busca pagar pensión adicional a 60.000 maestros jubilados en Colombia

Un proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República podría reabrir la puerta a la llamada mesada 14 para miles de jubilados del magisterio.
De aprobarse, el beneficio cobijaría a cerca de 60.000 docentes oficiales que se pensionaron antes del 25 de julio de 2005 y cuya mesada no supere los 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La iniciativa ya superó cuatro debates en el Congreso y, en caso de convertirse en ley, deberá pasar por revisión de la Corte Constitucional.
