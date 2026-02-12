Restos óseos de Camilo Torres no han sido identificados, pese a preparativos en la U. Nacional

Aunque la Universidad Nacional se prepara para este domingo depositar en un osario los que se consideran son los restos óseos del excura guerrillero Camilo Torres, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas todavía no confirma la plena identidad del sociólogo y exintegrante del ELN.
Esa entidad, que lleva seis años liderando la investigación para identificar el cuerpo de Camilo Torres, comunicó que todavía esperan los resultados finales de laboratorios genéticos en Colombia, entre ellos Medicina Legal, y uno adicional en EE. UU. que tiene muestras forenses desde la primera semana de diciembre de 2025.
“En este momento continuamos a la espera de los resultados de los últimos análisis para que el equipo forense de la Unidad de Búsqueda pueda emitir el informe integral de identificación y el reporte de lo acaecido”, dio a conocer la entidad que nació a partir del Acuerdo de Paz con las Farc.