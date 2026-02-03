¡Fuertes sanciones! Advertencias del Gobierno si una estación de gasolina no aplica la rebaja de $500 en el precio del combustible

Desde el domingo 1.° de febrero entró en vigor la reducción de $500 por galón en el precio de la gasolina motor corriente, una medida adoptada por el Gobierno como respuesta a las presiones inflacionarias y al ajuste del salario mínimo para 2026.
Sin embargo, no todos los consumidores han visto reflejado el descuento en las estaciones de servicio, lo que ha generado dudas sobre qué hacer en estos casos.
La reducción fue ordenada oficialmente por el Ministerio de Minas y Energía mediante una circular de cumplimiento obligatorio e inmediato para todas las estaciones de servicio del país. Esto significa que ninguna EDS puede mantener precios anteriores, aplicar valores parciales o diferir el ajuste bajo ningún esquema.
