Aunque Gobierno dice que empezará a bajarle a la gasolina, FEPC cerraría con hueco de $3,8 billones, ¿por qué?

Tras el anuncio con bombos y platillos del Ministerio de Minas y Energía sobre una reducción en el precio de la gasolina, el ministro de Hacienda , Germán Ávila, confirmó que desde el primero de febrero el galón costará $300 menos. La decisión, explicó, se toma tras haber salvado la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que en resumidas cuentas es un instrumento que usa el Gobierno para no transmitirle de lleno a los consumidores la tarifa de los combustibles cuando estos están muy caros en el mercado internacional. “Con el presidente y las directivas de Ecopetrol hemos estado revisando de cuánto sería la reducción del precio de la gasolina. La brecha entre el precio internacional y el interno se ha cerrado con respecto a los recursos girados al FEPC, lo que nos permite ajustar en $300 el precio de la gasolina”, dijo Ávila. El anuncio llegó en un contexto de caída de los precios internacionales del crudo, apreciación del peso colombiano y un cierre progresivo del déficit que durante años cargó el FEPC. Puede leer más: La gasolina bajará alrededor de $300 en febrero, reveló el ministro de Hacienda; aquí los detalles El Marco Fiscal de Mediano Plazo, presentado por el Gobierno en junio del año pasado, mostró una reducción de la brecha del FEPC. Entre 2023 y 2025, el déficit pasó de $26,3 billones a $7,2 billones, es decir, una disminución de $19,1 billones en apenas dos años. En junio de 2025, la deuda del fondo representaba apenas el 0,4% del PIB, frente al 1,7% en 2023. En el papel, el problema fiscal del FEPC dejó de ser una bomba de tiempo para las finanzas públicas.

Las verdaderas cuentas del FEPC

Aunque el Gobierno habla de deuda saldada, los saldos financieros muestran matices. De acuerdo con el último reporte financiero de Ecopetrol , correspondiente al tercer trimestre de 2025, "al cierre de septiembre de 2025, la cuenta por cobrar al FEPC se ubicó en $3,3 billones, un incremento de $0,8 billones frente al segundo trimestre del 2025, correspondiente a la causación del trimestre". Julio César Vera, presidente de la fundación Xua Energy, complementa el panorama al mencionar que a pesar del saldo mencionado por Ecopetrol, "estas cifras no siempre son de fácil acceso público". El punto clave está en el precio relativo frente al mercado internacional. Hoy, los colombianos estan pagando la gasolina aproximadamente $4.300 por encima del precio internacional de referencia. Con un consumo cercano a 6 millones de galones diarios, esto genera un ahorro para el FEPC del orden de $800.000 millones. En cambio, el diésel sigue subsidiado. Su precio está cerca de $2.400 por galón por debajo del internacional y, con un consumo diario de 5,3 millones de galones, le cuesta al FEPC unos $390.000 millones mensuales. El resultado es un ahorro neto aproximado de $410.000 millones al mes. "Por eso la decisión del Gobierno de empezar a bajar los precios de la gasolina es coherente y estaba en mora", explica Vera. Sin embargo, advierte que los consumidores de gasolina siguen pagando, en la práctica, los subsidios al diésel. Según sus cálculos, cruzando ambas cuentas, la gasolina podría bajar fácilmente $2.000 por galón. Aún más, si se desmontarán gradualmente los subsidios restantes al diésel y se equipararán precios, el alivio podría superar los $4.000 por galón.

Subsidio cruzado: gasolina cara para financiar el diésel

El exministro de Minas Amylkar Acosta coincide en que el precio de referencia de la gasolina en Colombia está cerca de $4.000 por encima del precio de paridad de importación, lo que se traduce en un ahorro para el FEPC cercano a $800.000 millones mensuales. Ese excedente ha compensado el subsidio al diésel, que ronda los $320.000 millones al mes. Con la rebaja anunciada de $300 en la gasolina, el ahorro del FEPC bajaría a unos $740.000 millones, dejando un neto de $246.000 millones mensuales. Acosta añade dos factores clave. Por un lado, la caída del precio internacional del crudo, que arrastra hacia abajo los combustibles, y la revaluación del peso en 2025, cercana al 15%, que aligera aún más la carga. Ambos elementos ayudan a reducir el déficit del FEPC asociado al diésel. Su conclusión es que si solo se rebaja $300 la gasolina y se mantiene el subsidio al diésel, el déficit del FEPC al cierre de 2026 podría rondar los $3,84 billones. “La duda es si la rebaja será escalonada o si ese déficit terminará cubriéndose con crédito y no con sobreprecio a la gasolina”.

Además, Darío Hidalgo Guerrero, profesor de Transporte y Logística de la Universidad Javeriana, plantea algunas interrogantes: "¿Cómo se cubrirá el subsidio al diésel si se deja de financiar con el sobreprecio de la gasolina? ¿Seguirá sin desmontarse ese subsidio?" Hidalgo recuerda que el precio de la gasolina debería incluir externalidades como contaminación y congestión, y cuestiona que se celebre haber "saldado la deuda" cuando el cierre de brechas se explica más por la caída de precios internacionales y la revaluación del peso que por un manejo ordenado. Raúl Ramos, investigador y promotor de movilidad sostenible, va en la misma línea. Señala que no se trata de una deuda neta de $70 billones, sino del déficit acumulado del FEPC entre 2021 y 2025: $36,7 billones en 2022, $15,2 billones en 2023, $10,7 billones en 2024 y cerca de $3,5 billones en 2025. Para él, "hubo decisiones populistas en ambos gobiernos".

Críticas al relato oficial: ¿quién creó realmente el déficit?

Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, es más crítico. Asegura que el Gobierno insiste en un "relato" según el cual heredó un hueco de 70 billones de dólares. Según sus cifras, al final del gobierno anterior (Iván Duque) el déficit era de 36 billones de dólares, de los cuales se pagaron 16 billones de dólares, dejando 20 billones de dólares. Desde 2023, sostiene, el déficit generará suma $31 billones adicionales. A su juicio, si no se hubiera subsidiado el diésel, el déficit habría sido mucho menor. Para Campos, los colombianos llevan dos años pagando cerca de $2.000 más por galón para subsidiar el diésel y hoy la gasolina debería estar al menos $3.000 más barata. "En 2024 la gasolina cayó en el mundo, pero no bajó en Colombia para financiar el hueco del diésel. Hoy, la gasolina se desploma aún más en el mundo y ya no se necesita subsidiar el diésel, así que por fin anuncian una baja en la gasolina local que debió darse hace dos años". En ese mismo sentido, el investigador Ramos cuestiona que el gobierno quiera difundir una narrativa engañosa para obtener créditos políticos. "No es casualidad que el monto más alto del FEPC ($37 billones) haya sido en 2022, año de elecciones. Por supuesto, tampoco es casualidad que justo este año bajen el precio de los combustibles. Mas o menos la mitad corresponde al gobierno anterior (casi todo en 2022) y la otra mitad al actual".

¿Cuánto más podría bajar la gasolina?

Para Sergio Cabrales, profesor experto en temas minero-energéticos, el precio del galón podría reducirse en más de $3.000. Desde 2024, la gasolina dejó de recibir subsidios y pasó a generar aportes netos al FEPC. Entre 2020 y 2025, su precio prácticamente se duplicó, pasando de cerca de $9.000 a más de $16.500por galón. Con la caída del precio internacional, la apreciación de la TRM y el ajuste interno, se abre la posibilidad de llevar el precio a niveles cercanos a $13.000 por galón. Eso sí, advierte que reducir la gasolina implica un compromiso: menos ahorro del FEPC y presión sobre el precio del diésel, que tiene efectos inflacionarios mayores por su impacto en transporte y alimentos. Hoy, señala Cabrales, el subsidio al diésel es inferior a $1.000 por galón y la brecha se está cerrando más por coyuntura internacional que por decisiones estructurales.

Qué dice el Gobierno Petro sobre el ajuste de combustibles