Aunque Gobierno dice que empezará a bajarle a la gasolina, FEPC cerraría con hueco de $3,8 billones, ¿por qué?

Tras el anuncio con bombos y platillos del Ministerio de Minas y Energía sobre una reducción en el precio de la gasolina, el ministro de Hacienda , Germán Ávila, confirmó que desde el primero de febrero el galón costará $300 menos.
La decisión, explicó, se toma tras haber salvado la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que en resumidas cuentas es un instrumento que usa el Gobierno para no transmitirle de lleno a los consumidores la tarifa de los combustibles cuando estos están muy caros en el mercado internacional.
“Con el presidente y las directivas de Ecopetrol hemos estado revisando de cuánto sería la reducción del precio de la gasolina. La brecha entre el precio internacional y el interno se ha cerrado con respecto a los recursos girados al FEPC, lo que nos permite ajustar en $300 el precio de la gasolina”, dijo Ávila.
El anuncio llegó en un contexto de caída de los precios internacionales del crudo, apreciación del peso colombiano y un cierre progresivo del déficit que durante años cargó el FEPC.
El Marco Fiscal de Mediano Plazo, presentado por el Gobierno en junio del año pasado, mostró una reducción de la brecha del FEPC. Entre 2023 y 2025, el déficit pasó de $26,3 billones a $7,2 billones, es decir, una disminución de $19,1 billones en apenas dos años.
En junio de 2025, la deuda del fondo representaba apenas el 0,4% del PIB, frente al 1,7% en 2023. En el papel, el problema fiscal del FEPC dejó de ser una bomba de tiempo para las finanzas públicas.