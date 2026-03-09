Felipe Saruma y ‘Pechy Players’: los dos influencers con millones de seguidores que se quemaron en las elecciones

Dos creadores de contenido que buscaban llegar al Congreso quedaron en la lista de los ‘quemados’ tras las elecciones legislativas celebradas este domingo. Se trata de Felipe Saruma y de ‘Pechy Players’. En el caso de Saruma, con más del 98 % de las mesas escrutadas en el departamento del Atlántico, los datos oficiales mostraron que la votación obtenida no fue suficiente para asegurar un escaño en la Cámara de Representantes de Colombia. El creador de contenido obtuvo 44.075 votos, equivalentes al 4,1 % del total de la votación de la lista en la que participó por Cambio Radical. Ese resultado lo ubicó en el cuarto lugar de la lista, posición que no le alcanzó para llegar al Congreso.

Por esa misma lista sí lograron escaños Estefanel Gutiérrez Pérez, exconcejal de Barranquilla; Welfran Junior Mendoza, exdiputado del Atlántico; y Samir Radi, expresidente del Concejo de Barranquilla. Durante su campaña, Saruma había explicado en redes sociales que su motivación para entrar en política estaba ligada a su intención de impactar positivamente a la región. “Algo que me caracteriza es que me gusta agregar valor a las personas en lo que hago. Por eso en todos mis proyectos intento enviar un mensaje que inspire y conecte con millones de personas, porque hace parte de mi propósito de vida. Lo hago por vocación y por el profundo agradecimiento que tengo con esta región que me lo ha dado todo”, señaló.

En el caso de ‘Pechy Players’, cuyo nombre es Edwin Javier Brito García, obtuvo 22.305 votos en su aspiración al Senado de la República de Colombia. Esa cifra representa el 0,12 % del total de la lista del Partido Conservador Colombiano, resultado que tampoco le alcanzó para ser elegido.

A pesar de acumular más de 657.000 seguidores en TikTok y 465.000 en Instagram, la candidatura del ‘Pechy’ por el Partido Conservador no llegó a buen puerto para ser elegido en el Congreso. Aunque su figura generó polémica por su estilo irreverente y el uso de lenguaje vulgar —como en su jingle de campaña: “si tú quieres que cambie esta vaina, vota por el Pechy Players”—, el creador de contenido insistió durante la contienda en resaltar su perfil profesional y su experiencia en el sector agropecuario. En sus redes sociales había afirmado, en campaña, que su agenda política estaba centrada en: “el campo colombiano no solo necesita inversión: necesita cariño, conexión y futuro. Por eso, bajo las banderas del orden, seguridad, disciplina, me la juego por los jóvenes que quieren sembrar esperanza, cosechar oportunidades y asociarse a sus raíces, desde las redes hasta las veredas, con una misión clara: conectar generaciones y defender el agro con orgullo, tecnología y corazón. ¡El campo también es joven, creativo y poderoso!”. Lea también: Paloma Valencia es la ganadora y arrasó en la Gran Consulta por Colombia Entre los quemados también figuran varias personalidades de redes sociales que intentaron dar el salto a la política. Entre ellos está Hannah Escobar, conocida como ‘Miss Melindres’, quien buscaba una curul en la Cámara de Representantes de Colombia por Antioquia. Tampoco lograron el objetivo Rawdy Reales Rois (‘Dr. Rawdy’) y Charles Figueroa, ambos candidatos por Ahora Colombia. A la lista se suman Alejo Vergel y Beto Coral, quienes aspiraban con el Frente Amplio.

Los grandes quemados de las elecciones