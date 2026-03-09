x

Felipe Saruma y ‘Pechy Players’: los dos influencers con millones de seguidores que se quemaron en las elecciones

En el caso de ‘Pechy Players’, cuyo nombre es Edwin Javier Brito García, obtuvo 22.305 votos en su aspiración al Senado.

  Felipe Saruma y el creador de contenido 'Pechy Players'. Fotos: redes sociales
    Felipe Saruma y el creador de contenido ‘Pechy Players’. Fotos: redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Dos creadores de contenido que buscaban llegar al Congreso quedaron en la lista de los ‘quemados’ tras las elecciones legislativas celebradas este domingo. Se trata de Felipe Saruma y de ‘Pechy Players’.

En el caso de Saruma, con más del 98 % de las mesas escrutadas en el departamento del Atlántico, los datos oficiales mostraron que la votación obtenida no fue suficiente para asegurar un escaño en la Cámara de Representantes de Colombia.

El creador de contenido obtuvo 44.075 votos, equivalentes al 4,1 % del total de la votación de la lista en la que participó por Cambio Radical. Ese resultado lo ubicó en el cuarto lugar de la lista, posición que no le alcanzó para llegar al Congreso.

Por esa misma lista sí lograron escaños Estefanel Gutiérrez Pérez, exconcejal de Barranquilla; Welfran Junior Mendoza, exdiputado del Atlántico; y Samir Radi, expresidente del Concejo de Barranquilla.

Durante su campaña, Saruma había explicado en redes sociales que su motivación para entrar en política estaba ligada a su intención de impactar positivamente a la región.

“Algo que me caracteriza es que me gusta agregar valor a las personas en lo que hago. Por eso en todos mis proyectos intento enviar un mensaje que inspire y conecte con millones de personas, porque hace parte de mi propósito de vida. Lo hago por vocación y por el profundo agradecimiento que tengo con esta región que me lo ha dado todo”, señaló.

En el caso de ‘Pechy Players’, cuyo nombre es Edwin Javier Brito García, obtuvo 22.305 votos en su aspiración al Senado de la República de Colombia.

Esa cifra representa el 0,12 % del total de la lista del Partido Conservador Colombiano, resultado que tampoco le alcanzó para ser elegido.

A pesar de acumular más de 657.000 seguidores en TikTok y 465.000 en Instagram, la candidatura del ‘Pechy’ por el Partido Conservador no llegó a buen puerto para ser elegido en el Congreso.

Aunque su figura generó polémica por su estilo irreverente y el uso de lenguaje vulgar —como en su jingle de campaña: “si tú quieres que cambie esta vaina, vota por el Pechy Players”—, el creador de contenido insistió durante la contienda en resaltar su perfil profesional y su experiencia en el sector agropecuario.

En sus redes sociales había afirmado, en campaña, que su agenda política estaba centrada en: “el campo colombiano no solo necesita inversión: necesita cariño, conexión y futuro. Por eso, bajo las banderas del orden, seguridad, disciplina, me la juego por los jóvenes que quieren sembrar esperanza, cosechar oportunidades y asociarse a sus raíces, desde las redes hasta las veredas, con una misión clara: conectar generaciones y defender el agro con orgullo, tecnología y corazón. ¡El campo también es joven, creativo y poderoso!”.

Entre los quemados también figuran varias personalidades de redes sociales que intentaron dar el salto a la política. Entre ellos está Hannah Escobar, conocida como ‘Miss Melindres’, quien buscaba una curul en la Cámara de Representantes de Colombia por Antioquia.

Tampoco lograron el objetivo Rawdy Reales Rois (‘Dr. Rawdy’) y Charles Figueroa, ambos candidatos por Ahora Colombia. A la lista se suman Alejo Vergel y Beto Coral, quienes aspiraban con el Frente Amplio.

Los grandes quemados de las elecciones

Existen candidatos de renombre que no lograron obtener la votación necesaria para ganarse una curul en el Senado de la República, ya que ni ellos ni su partido o coalición alcanzaron los votos requeridos.

Entre ellos se encuentran Álvaro Uribe, con el Centro Democrático; Jorge Enrique Robledo, con la coalición Ahora Colombia; Angélica Lozano, con Alianza Verde; así como Luis Eduardo Garzón.

En la lista de “quemados” también figuran María Paz Gaviria, Juan Carlos Losada y Horacio José Serpa Moncada (hijo de Horacio Serpa), todos del Partido Liberal.

Asimismo, aparece la exesposa del presidente Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, quien no logró curul con el movimiento político Frente Amplio Unitario.

En el listado también se encuentran Carlos Fernando Motoa Solarte, cabeza de lista de Cambio Radical; León Fredy Muñoz Lopera, del Partido Alianza Verde; así como Katherine Miranda.

Por Cambio Radical aparecen también Lina Garrido y César Augusto Lorduy, además de Juan Diego Gómez, por el Partido Conservador, y Alejandro Chacón, por el Partido Liberal.

También se quemaron Inti Asprilla, del Partido Alianza Verde, y la excandidata presidencial Íngrid Betancourt figuran como destacados dentro de su propio movimiento, el Partido Verde Oxígeno.

De los verdes también se quemaron Jairo Castellanos, Olga Lucía Velásquez (pareja de uno de los aliados de Petro: Ovidio Claros, cabeza de la Cámara de Comercio de Bogotá) y la paisa Berenice Bedoya, una de las implicadas en el caso de Gestión del Riesgo (UNGRD).

