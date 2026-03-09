Felipe Saruma y ‘Pechy Players’: los dos influencers con millones de seguidores que se quemaron en las elecciones

Dos creadores de contenido que buscaban llegar al Congreso quedaron en la lista de los ‘quemados’ tras las elecciones legislativas celebradas este domingo. Se trata de Felipe Saruma y de ‘Pechy Players’.
En el caso de Saruma, con más del 98 % de las mesas escrutadas en el departamento del Atlántico, los datos oficiales mostraron que la votación obtenida no fue suficiente para asegurar un escaño en la Cámara de Representantes de Colombia.
El creador de contenido obtuvo 44.075 votos, equivalentes al 4,1 % del total de la votación de la lista en la que participó por Cambio Radical. Ese resultado lo ubicó en el cuarto lugar de la lista, posición que no le alcanzó para llegar al Congreso.