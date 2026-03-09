x

Estos son los más buscados por feminicidio y violencia contra la mujer en el Valle de Aburrá

Se ofrece recompensa por información que permita su captura y judicialización.

  • El cartel de los hombres más buscados por delitos de violencia de género en el Valle de Aburrá. FOTO Policía Metropolitana.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

En relación con los más recientes casos que atentan contra la seguridad y la vida de las mujeres en el Valle de Aburrá, la Policía Metropolitana difundió el cartel de los más buscados por feminicidio y violencia contra las mujeres.

Son 4 los hombres incluidos en este boletín: Frank Esteban Vásquez Zea por los delitos de acceso carnal violento agravado, tortura agravada y constreñimiento a la prostitución agravada; Carlos Mario Fernández Oquendo por feminicidio; y Kevin Davis Navarro Contreras y Daniel Olmos Madrid por violencia intrafamiliar.

A su vez, las autoridades indicaron que por información que permita la ubicación, captura y judicialización de los señalados se dará una recompensa de un monto aún no especificado, y que se tendrá absoluta reserva con la identidad de los denunciantes.

Las líneas habilitadas para suministrar información sobre estos sujetos son, a nivel nacional, el 3143587212, y en Medellín el 3046289339.

De acuerdo con el Comandante de la Policía Metropolitana, el General Henry Bello, se viene trabajando de manera enfática en los casos que afectan la seguridad y la vida de las mujeres en el Valle de Aburrá.

“Tenemos una reducción muy importante de esas conductas delictivas de acuerdo a ese trabajo que hemos adelantado de anticipación y prevención en todos los municipios de nuestra jurisdicción. Vamos a seguir impactando significativamente a través de campañas de prevención para evitar que estos casos se repitan. Debemos cerrar la brecha y evitar que se cometan estos delitos de violencia de género”.

Casos más recientes de violencia contra la mujer en el Valle de Aburrá

Al abrir la puerta de su casa, un hombre se encontró con que la prima con la que estaba viviendo estaba muerta, tendida en el suelo y con una gran herida en el cuello. Eso fue lo que encontró tras perder comunicación con ella seis horas antes, cuando le dijo que se iba a encontrar con un amigo.

Así fue como se conoció la muerte de la enfermera Yulieth Tatiana Murillo Peña, de 25 años, a quien asesinaron el pasado miércoles 4 de marzo dentro de una vivienda ubicada en la carrera 67 con la calle 82A, en el barrio Villa Linda, en el municipio de Bello.

Su muerte es un misterio, puesto que sus allegados afirmaron que Yulieth Tatiana no tenía ninguna relación sentimental y tampoco amenazas por parte de algún hombre que asegurara estar enamorado de ella, por lo que la información de que se iba a encontrar con otra persona no les generó sospechas.

Otro de los más lamentables casos ocurrió en el municipio de Barbosa, donde Luis Carlos Ospina habría agredido a su esposa con un agente químico, específicamente con gasolina, causándole heridas de primer y segundo grado.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, tras conocerse el caso de violencia intrafamiliar, los uniformados activaron los protocolos de atención para brindar acompañamiento integral a la víctima, que incluyó orientación, seguimiento preventivo y articulación con las autoridades judiciales.

Como parte del trabajo coordinado, se estableció una articulación con la Fiscalía General de la Nación, entidad que recibió los elementos materiales de prueba recolectados durante la investigación por el delito de violencia intrafamiliar.

Durante este año han asesinado a 15 mujeres en Antioquia, mientras que el año pasado, en este mismo periodo, se contabilizaron 12 casos.

