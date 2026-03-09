Estos son los más buscados por feminicidio y violencia contra la mujer en el Valle de Aburrá

En relación con los más recientes casos que atentan contra la seguridad y la vida de las mujeres en el Valle de Aburrá, la Policía Metropolitana difundió el cartel de los más buscados por feminicidio y violencia contra las mujeres. Son 4 los hombres incluidos en este boletín: Frank Esteban Vásquez Zea por los delitos de acceso carnal violento agravado, tortura agravada y constreñimiento a la prostitución agravada; Carlos Mario Fernández Oquendo por feminicidio; y Kevin Davis Navarro Contreras y Daniel Olmos Madrid por violencia intrafamiliar. Lea más: Seis capturas y 182 comparendos dejó jornada electoral en Antioquia A su vez, las autoridades indicaron que por información que permita la ubicación, captura y judicialización de los señalados se dará una recompensa de un monto aún no especificado, y que se tendrá absoluta reserva con la identidad de los denunciantes. Las líneas habilitadas para suministrar información sobre estos sujetos son, a nivel nacional, el 3143587212, y en Medellín el 3046289339.

De acuerdo con el Comandante de la Policía Metropolitana, el General Henry Bello, se viene trabajando de manera enfática en los casos que afectan la seguridad y la vida de las mujeres en el Valle de Aburrá. “Tenemos una reducción muy importante de esas conductas delictivas de acuerdo a ese trabajo que hemos adelantado de anticipación y prevención en todos los municipios de nuestra jurisdicción. Vamos a seguir impactando significativamente a través de campañas de prevención para evitar que estos casos se repitan. Debemos cerrar la brecha y evitar que se cometan estos delitos de violencia de género”.

Casos más recientes de violencia contra la mujer en el Valle de Aburrá