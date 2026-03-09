Consuelo Luzardo será homenajeada en los Premios India Catalina 2026

La actriz Consuelo Luzardo recibirá el Premio Víctor Nieto a toda una vida en la edición 42 de los Premios India Catalina, que se entregarán el 18 de abril durante el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI).
“Celebrar tantos años de actuación con un premio como este es algo que se agradece profundamente. Aunque siempre decimos que los actores de la vieja guardia no trabajamos para los premios, este reconocimiento me hace sentir que todo lo que he hecho ha aportado a un medio, la televisión, que ha evolucionado y ha entretenido a muchos. Lo agradezco infinitamente”, afirmó la actriz.