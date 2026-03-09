x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Consuelo Luzardo será homenajeada en los Premios India Catalina 2026

La actriz de producciones como Yo y tú y Los cuervos recibirá el Premio Víctor Nieto como reconocimiento a sus aportes al cine y la televisión colombianos durante más de seis décadas de carrera artística.

  • Consuelo Luzardo recibirá el Premio Víctor Nieto 2026. FOTO: Cortesía
    Consuelo Luzardo recibirá el Premio Víctor Nieto 2026. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La actriz Consuelo Luzardo recibirá el Premio Víctor Nieto a toda una vida en la edición 42 de los Premios India Catalina, que se entregarán el 18 de abril durante el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI).

Lea: Netflix confirma el final de La Primera Vez: anuncian cuarta y última temporada de la serie

“Celebrar tantos años de actuación con un premio como este es algo que se agradece profundamente. Aunque siempre decimos que los actores de la vieja guardia no trabajamos para los premios, este reconocimiento me hace sentir que todo lo que he hecho ha aportado a un medio, la televisión, que ha evolucionado y ha entretenido a muchos. Lo agradezco infinitamente”, afirmó la actriz.

El galardón reconoce su trayectoria de más de seis décadas en la televisión, el cine y el teatro colombiano.

Luzardo nació en Bogotá el 26 de mayo de 1945 e inició su carrera a los 14 años en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Su primer papel de resonancia llegó con el personaje de Cuqui en la serie Yo y tú, emitida entre 1965 y 1976. A lo largo de su carrera participó en producciones como Los Cuervos, Caballo viejo, La viuda de Blanco, Pasión de Gavilanes, Chepe Fortuna, El Cartel, entre otras.

La actriz recordó que durante casi 15 años trabajó en televisión en vivo, lo que imponía exigencias particulares al oficio. “Trabajábamos con maestros estrictos y sabíamos que teníamos una gran responsabilidad. La concentración era clave, ya que estábamos en vivo y no podíamos equivocarnos”, puntualizó.

Sobre su vigencia después de 67 años frente a las cámaras, Luzardo señaló que la clave está en la rigurosidad y la entrega. “Sigo enamorada de mi trabajo; actuar me sigue emocionando como el primer día. Mi objetivo es convencerme de que soy ese personaje, darle humanidad a lo que antes solo existía en el papel”, dijo.

La ceremonia se realizará en Cartagena en el marco del FICCI, que se desarrollará entre el 14 y el 19 de abril de 2026. El Premio Toda Una Vida Víctor Nieto –que lleva el mismo nombre que el del fundador del Festival– fue creado con el propósito de homenajear a quienes han marcado la historia del cine y la televisión en Colombia.

La última en recibir este mismo galardón fue la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien en la edición de los India Catalina de 2025 fue homenajeada por su contribución al audiovisual colombiano.

Siga leyendo: ¿Se acaba Sábados Felices? Toman fuerza rumores y críticas al desgaste de su formato

Temas recomendados

Cultura
Cine
Ficci
Entretenimiento
Televisión
Premios India Catalina
Actriz
Cine colombiano
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida