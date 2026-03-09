Consuelo Luzardo será homenajeada en los Premios India Catalina 2026

La actriz Consuelo Luzardo recibirá el Premio Víctor Nieto a toda una vida en la edición 42 de los Premios India Catalina, que se entregarán el 18 de abril durante el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI). Lea: Netflix confirma el final de La Primera Vez: anuncian cuarta y última temporada de la serie “Celebrar tantos años de actuación con un premio como este es algo que se agradece profundamente. Aunque siempre decimos que los actores de la vieja guardia no trabajamos para los premios, este reconocimiento me hace sentir que todo lo que he hecho ha aportado a un medio, la televisión, que ha evolucionado y ha entretenido a muchos. Lo agradezco infinitamente”, afirmó la actriz.

El galardón reconoce su trayectoria de más de seis décadas en la televisión, el cine y el teatro colombiano. Luzardo nació en Bogotá el 26 de mayo de 1945 e inició su carrera a los 14 años en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Su primer papel de resonancia llegó con el personaje de Cuqui en la serie Yo y tú, emitida entre 1965 y 1976. A lo largo de su carrera participó en producciones como Los Cuervos, Caballo viejo, La viuda de Blanco, Pasión de Gavilanes, Chepe Fortuna, El Cartel, entre otras. La actriz recordó que durante casi 15 años trabajó en televisión en vivo, lo que imponía exigencias particulares al oficio. “Trabajábamos con maestros estrictos y sabíamos que teníamos una gran responsabilidad. La concentración era clave, ya que estábamos en vivo y no podíamos equivocarnos”, puntualizó.