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El dólar en Colombia cae este jueves a mínimos de hace más de seis años y se acerca a los $3.360

El dólar abrió este jueves en $3.362 y profundizó su caída hasta niveles no observados desde enero de 2020, impulsado por débiles datos de empleo en Estados Unidos y una mayor entrada de capitales hacia mercados emergentes.

  • La cotización del dólar en Colombia alcanzó este jueves niveles mínimos no vistos desde antes de la pandemia, favorecida por factores externos y por el atractivo de las tasas locales. FOTO FREEPIK
    La cotización del dólar en Colombia alcanzó este jueves niveles mínimos no vistos desde antes de la pandemia, favorecida por factores externos y por el atractivo de las tasas locales. FOTO FREEPIK
Diario La República
hace 2 horas
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El precio del dólar en Colombia profundizó este jueves su tendencia bajista y se acercó a niveles que no se observaban desde hace más de seis años, impulsado por la debilidad del mercado laboral en Estados Unidos y por el creciente apetito de los inversionistas por estrategias de carry trade en mercados emergentes.

La divisa estadounidense abrió la jornada en un precio promedio de $3.362,67, lo que representa una caída de $40,68 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este jueves se ubicó en $3.403,35, el nivel más bajo registrado desde febrero de 2020, antes de la pandemia.

En las primeras operaciones del día se negociaron cerca de US$3,5 millones en nueve transacciones, mientras que la moneda registró un precio mínimo de $3.354 y un máximo de $3.370, consolidando una tendencia descendente que comenzó a fortalecerse desde el inicio de julio.

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El dólar toca niveles que no se veían desde enero de 2020

La caída de la divisa llevó el precio promedio a mínimos observados por última vez en febrero de 2020, mientras que el valor mínimo intradía alcanzó niveles similares a los registrados el 24 de enero de ese año.

Según Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, el mercado cambiario colombiano mantiene una tendencia estructuralmente bajista.

“Julio comenzó con una tendencia bajista estructural. Un aspecto importante es que en el mercado Next Day volvimos a superar el mínimo observado en el mercado spot, lo que podría anticipar nuevas caídas hacia niveles cercanos a los $3.360”, explicó el analista.

Acevedo señaló que buena parte del comportamiento reciente del peso colombiano responde al fortalecimiento de operaciones de carry trade, una estrategia mediante la cual los inversionistas aprovechan las altas tasas de interés locales frente a economías desarrolladas.

Débiles datos de empleo en Estados Unidos presionan al dólar

En el plano internacional, el dólar se movió en un rango estrecho mientras los mercados analizaban nuevos datos sobre el empleo en Estados Unidos, considerados clave para anticipar los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed).

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que durante junio se crearon 57.000 nuevos empleos, una cifra significativamente inferior a las expectativas del mercado y por debajo de los 129.000 puestos registrados en mayo.

Los datos reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal podría moderar el ritmo de aumentos en las tasas de interés durante los próximos meses.

Por su parte, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, aseguró recientemente que las expectativas de inflación y los riesgos asociados a los precios han mostrado señales de moderación, mientras que el informe privado de empleo de ADP también evidenció una desaceleración en la generación de puestos de trabajo.

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El mercado sigue atento a la política monetaria de la Fed

No obstante, algunos analistas consideran que el comportamiento del dólar podría cambiar rápidamente si los próximos indicadores económicos muestran una mayor fortaleza de la economía estadounidense.

“Si los datos de nóminas superan las expectativas del mercado, el dólar podría acelerar nuevamente al alza”, afirmó Akihiko Yokoo, analista de Mitsubishi UFJ Bank.

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Durante los últimos meses, la moneda estadounidense ha encontrado soporte en las expectativas de tasas de interés elevadas por parte de la Reserva Federal, la resiliencia del mercado laboral y el flujo de capitales hacia activos estadounidenses impulsado por el auge de la inteligencia artificial.

Sin embargo, por ahora, el peso colombiano continúa beneficiándose de un contexto externo más favorable y de las altas tasas internas, consolidando una de las apreciaciones más fuertes entre las monedas emergentes en lo corrido de 2026.

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