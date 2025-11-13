¿Cómo se puede comprar dólares en internet? Aquí algunas opciones

El dólar estadounidense registra sus niveles más bajos en los últimos cuatro años en Colombia. Lo que ha despertado un interés creciente de inversionistas y ahorradores en refugiarse en la divisa estadounidense. Hoy conseguir billetes gringos en internet es muy fácil y se puede lograr en cuestión de minutos.
Es comprensible que ante la caída del dólar frente al peso colombiano, las personas quieran comprar de estos billetes, pues un dólar más barato puede sentirse en el bolsillo: los viajes al exterior, los electrodomésticos, los celulares y otros productos importados tienden a bajar o mantenerse estables. Sin embargo, no todo es positivo. Sectores como el cafetero o el bananero, que ganan en dólares por exportar, reciben menos pesos por sus ventas, lo que puede afectar sus ingresos.
Entérese: ¿Por qué el dólar cae a su nivel más bajo en cuatro años y está en la senda de los $3.700?
También es una buena noticia para la economía del país, porque reduce los costos de muchos productos importados, como combustibles, maquinaria, alimentos y tecnología.
Esto puede ayudar a frenar la inflación, ya que empresas y comercios gastan menos en importar bienes y pueden ofrecer precios más estables. Además, el Gobierno y las empresas con deudas en dólares pagan menos al convertir esa moneda a pesos, lo que alivia su carga financiera.