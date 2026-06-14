¿SpaceX, del magnate Elon Musk, de verdad vale 2 billones de dólares?

Elon Musk no estaba en Nueva York el pasado 12 de junio cuando su empresa de cohetes y satélites abrió operaciones en el Nasdaq (índice bursátil). Se quedó en Starbase, Texas, y desde allí habló: “Sin duda, cuesta creer que esa pequeña empresa que empezó en un almacén de El Segundo vaya a salir ahora a bolsa con la mayor oferta pública inicial de la historia... porque yo pensaba que esta empresa iba a fracasar”. Ese día SpaceX recaudó US$75.000 millones en su oferta pública inicial (OPI), vendió 555,6 millones de acciones a US$135 cada una y valoró a la compañía en cerca de US$1,8 billones. Una cifra que, en perspectiva, duplica el récord que la petrolera Saudi Aramco estableció en 2019. Siga leyendo: Elon Musk se convierte en el primer billonario del mundo, tras debut de SpaceX en bolsa a US$150 Las acciones abrieron a US$150 en el Wall Street, subieron hasta US$168,75 durante la jornada y cerraron a US$161,11, un 19% por encima del precio de salida. Al cierre del primer día, SpaceX era la sexta empresa pública más valiosa de Estados Unidos, con una capitalización bursátil de US$2,2 billones. Así las cosas, Musk, cuya fortuna rondaba los US$970.000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, se convirtió en el primer billonario de la historia humana.

El mercado económico ya no es el mismo con SpaceX y Musk

La salida a bolsa de SpaceX es una señal hacia dónde van los flujos globales de capital y qué tipo de empresas dominarán los mercados en los próximos años. Omar Suárez, gerente de Renta Variable de Aval Asset Management, lo explica así: “hace unos años las más grandes eran ExxonMobil, Chevron, Coca-Cola, y ahora el top está liderado todo por tecnológicas. Esto muestra que los mercados financieros cada vez van a estar más dominados por empresas de tecnología, que son las más valiosas. Un antes y un después”. En ese orden, Diego Palencia, vicepresidente de investigaciones y estrategia de Solidus, detalla que la OPI de SpaceX no solo marca un hito financiero, sino que es el inicio de una nueva era para la economía global. “La salida a bolsa de Apple generó una expectativa por el futuro, su acción motivó a grandes mentes a desafiar los modelos de negocio. Hoy ese futuro es mucho más tecnológico que nadie pensó en la salida de bolsa de Apple. Pero la salida a bolsa de SpaceX marca un nuevo hito, el espacio”.

Pero no todo fue euforia, ya que, en el primer trimestre de 2026, SpaceX registró una pérdida neta de US$4.280 millones, y el año pasado acumuló pérdidas de casi US$5.000 millones. Por eso, Mike Houston, socio y CEO de LLYC en EE. UU., aclara que SpaceX puede ser una compañía extraordinaria y, al mismo tiempo, una acción exigente si el precio de entrada ya incorpora muchos años de éxito futuro. “La valoración no se explica por los resultados actuales. Se explica por la posibilidad de que SpaceX se convierta en una infraestructura crítica para las comunicaciones, la defensa, la conectividad global y la economía espacial. Los inversionistas no están comprando solo una empresa de cohetes. Están comprando una plataforma”.

Elon Musk.

La compañía afirmó que su oportunidad de mercado asciende a US$28,5 billones, una cifra que calificó como la mayor de la historia de la humanidad. Además, la adquisición de xAI (la empresa de inteligencia artificial del propio Musk) y los acuerdos para suministrar infraestructura informática a compañías como Anthropic y Google completaron la jugada de SpaceX, que ahora es una plataforma de IA con cohetes.Houston explica que eso cambia la lógica de competencia por capital. “SpaceX no solo compite por inversionistas frente a otras empresas espaciales. Compite por capital con Nvidia, Microsoft y sectores como defensa, telecomunicaciones, y con compañías como OpenAI y Anthropic. Una salida a bolsa de este tamaño puede reordenar los flujos globales de capital”. Le puede interesar: Anthropic da el primer paso para cotizar en bolsa y se adelanta a su rival OpenAI

El efecto dominó en las demás empresas tecnológicas

El debut de SpaceX es, también, el ensayo general de la próxima generación de grandes OPI tecnológicas. Wall Street observa con atención las salidas a bolsa de Anthropic y OpenAI, que planean cotizar este mismo año. John Waldron, presidente de Goldman Sachs, proyecta una oleada bastante considerable de salidas a bolsa. “Los mercados de capitales están dispuestos a financiar estas empresas”. Pero Houston matiza ese optimismo con una advertencia: “Para OpenAI y Anthropic, el mensaje es doble. Hay capital disponible, pero también habrá mayores exigencias. Después de SpaceX, los inversionistas probablemente pedirán más claridad sobre ingresos, costos, regulación, concentración de clientes y el camino hacia la rentabilidad”. Palencia insiste en que los modelos de negocio cambiaron para siempre, “hoy el núcleo de los negocios es la tecnología. Un modelo de negocio que hoy no tenga como núcleo la tecnología desaparecerá en el corto plazo. SpaceX ha fracasado y tenido éxito tantas veces que el futuro se está escribiendo con cohetes”. En contexto: Elon Musk pierde juicio histórico contra el creador de ChatGPT, Sam Altman

Qué significa la salida de SpaceX a bolsa para Colombia