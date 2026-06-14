¿SpaceX, del magnate Elon Musk, de verdad vale 2 billones de dólares?

Elon Musk no estaba en Nueva York el pasado 12 de junio cuando su empresa de cohetes y satélites abrió operaciones en el Nasdaq (índice bursátil).
Se quedó en Starbase, Texas, y desde allí habló: “Sin duda, cuesta creer que esa pequeña empresa que empezó en un almacén de El Segundo vaya a salir ahora a bolsa con la mayor oferta pública inicial de la historia... porque yo pensaba que esta empresa iba a fracasar”.
Ese día SpaceX recaudó US$75.000 millones en su oferta pública inicial (OPI), vendió 555,6 millones de acciones a US$135 cada una y valoró a la compañía en cerca de US$1,8 billones.
Una cifra que, en perspectiva, duplica el récord que la petrolera Saudi Aramco estableció en 2019.
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Las acciones abrieron a US$150 en el Wall Street, subieron hasta US$168,75 durante la jornada y cerraron a US$161,11, un 19% por encima del precio de salida. Al cierre del primer día, SpaceX era la sexta empresa pública más valiosa de Estados Unidos, con una capitalización bursátil de US$2,2 billones.
Así las cosas, Musk, cuya fortuna rondaba los US$970.000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, se convirtió en el primer billonario de la historia humana.