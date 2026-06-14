Agéndese para el cuarto día del Mundial 2026: partidos, horarios y resumen actualizado

La jornada de hoy, 14 de junio del Mundial 2026, contempla cuatro encuentros correspondientes a la fase de grupos, en una programación perfecta para verla este Día del Padre y disfrutar de una fecha completa del torneo. Los compromisos se disputan en distintas sedes de Estados Unidos y México dentro del calendario oficial del campeonato. El día se organiza en franjas horarias escalonadas para facilitar la transmisión internacional y el seguimiento simultáneo de varios grupos, con actividad en los grupos E y F. Entérese: Designan a dos árbitros colombianos para el debut de España en el Mundial 2026 Los partidos del Mundial en Colombia podrán seguirse a través de diferentes plataformas y canales oficiales de transmisión como Caracol Televisión, RCN Televisión, el servicio deportivo DSports y la plataforma digital Disney+, que cuentan con los derechos de emisión del torneo en el país.

Así queda la programación completa de los partidos de hoy:

Esta es la programación completa de los cuatro partidos del 14 de junio:

Grupo E: Alemania vs. Curazao y Costa de Marfil vs. Ecuador.

El primer partido del día se disputa entre Alemania y Curazao en el NRG Stadium de Houston (Estados Unidos). El compromiso está programado para las 12:00 p. m. hora de Colombia. El segundo encuentro del grupo enfrenta a Costa de Marfil y Ecuador en el Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos). El duelo está fijado para las 6:00 p. m. en Colombia.

Grupo F: Países Bajos vs. Japón y Suecia vs. Túnez

El tercer partido de la jornada enfrenta a Países Bajos y Japón en el AT&T Stadium de Dallas (Estados Unidos). El compromiso se jugará a las 3:00 p. m. hora Colombia. El cierre del día lo protagonizan Suecia y Túnez en el Estadio BBVA de Monterrey (México). El partido está programado para las 9:00 p. m. en Colombia.

Resumen de la jornada del día de ayer, 13 de junio del Mundial 2026

La jornada anterior dejó resultados importantes en los grupos B, C y D, con partidos muy disputados y marcadores ajustados que comienzan a perfilar el panorama de la fase de grupos. En el grupo B, Catar y Suiza empataron 1-1, en un duelo parejo que dejó a ambos equipos con un punto en la clasificación. En el grupo C, Brasil empató 1-1 con Marruecos, mientras que Escocia logró una victoria 1-0 frente a Haití, resultado que le permite liderar parcialmente el grupo.

En el grupo D, Australia se impuso 2-0 sobre Turquía, mientras que Estados Unidos ya había sumado una victoria contundente 4-1 frente a Paraguay en la jornada previa, consolidándose como líder del grupo. Conozca: Escocia volvió al Mundial después de 28 años y derrotó 1-0 a una sorpresiva Haití

Así van las tablas del Mundial 2026 hasta el momento.

En el Grupo A, México y Corea del Sur lideran con 3 puntos cada uno tras su debut victorioso, mientras Chequia y Sudáfrica aún no suman unidades. En el Grupo B, todos los equipos se mantienen igualados con 1 punto: Suiza, Canadá, Catar y Bosnia y Herzegovina.

En el Grupo C, Escocia lidera con 3 puntos. Brasil y Marruecos suman 1 punto cada uno, mientras Haití cierra sin unidades. En el Grupo D, Estados Unidos y Australia comparten el liderato con 3 puntos. Turquía y Paraguay aún no han sumado. Siga leyendo: La curiosa razón por la que varios estadios de EE.UU. tuvieron que cambiar de nombre para el Mundial 2026

¿Qué viene para mañana, 15 de junio de cara al Mundial?