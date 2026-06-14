Someten al expresidente César Gaviria a una cirugía y permanece en recuperación en Bogotá

César Gaviria Trujillo, expresidente de Colombia y actual director del Partido Liberal, se encuentra en proceso de recuperación tras haber sido intervenido quirúrgicamente el pasado lunes 8 de junio. Según confirmó la revista Semana, el exmandatario de 79 años permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá, donde su evolución clínica ha sido positiva tras el procedimiento.

Aunque la familia, el Partido Liberal y el centro asistencial han mantenido hermetismo sobre los detalles técnicos de la cirugía, allegados al líder político entregaron un parte de tranquilidad. “No es de gravedad y se está recuperando”, señaló una fuente con reserva de identidad al medio citado, indicando que el estado de salud del ex primer mandatario es estable y su mejoría avanza según lo previsto.

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Antes de este episodio médico, Gaviria se había mostrado físicamente activo y plenamente involucrado en la agenda pública nacional. El pasado 31 de mayo ejerció su derecho al voto en la Plaza de Bolívar durante la primera vuelta presidencial y, días antes, se le vio acompañando en tarima a la candidata Paloma Valencia durante su cierre de campaña en el Movistar Arena.

Esta fortaleza física ha sido una constante en su vida pública, a pesar de antecedentes como el ocurrido en 2013, cuando debió someterse a la implantación de un marcapasos debido a un trastorno leve del ritmo cardíaco.