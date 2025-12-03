Estos son los postulados para conformar la nueva junta directiva del Grupo Argos, para preparar la salida de Velásquez

Grupo Argos abrió oficialmente el proceso de renovación de su gobierno corporativo. La compañía convocó a una asamblea extraordinaria de accionistas, luego de que un grupo plural de inversionistas, que representa más del 10% del capital social, solicitara elegir una nueva Junta Directiva.
El objetivo es garantizar un empalme ordenado con la administración de Jorge Mario Velásquez, quien dejará la presidencia de la holding a finales de marzo de 2026 para acogerse a su jubilación.
La reunión se realizará el 16 de diciembre, fecha en la que se definirán los nombres que dirigirán uno de los conglomerados empresariales más influyentes del país en un momento de reacomodo interno y de recomposición accionaria en el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).
