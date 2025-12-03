x

Estos son los postulados para conformar la nueva junta directiva del Grupo Argos, para preparar la salida de Velásquez

Grupo Argos elegirá nueva junta directiva para asegurar un empalme ordenado ante la salida por jubilación de Jorge Mario Velásquez en marzo de 2026.

    Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos. FOTO: El Colombiano.
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 9 horas
Grupo Argos abrió oficialmente el proceso de renovación de su gobierno corporativo. La compañía convocó a una asamblea extraordinaria de accionistas, luego de que un grupo plural de inversionistas, que representa más del 10% del capital social, solicitara elegir una nueva Junta Directiva.

El objetivo es garantizar un empalme ordenado con la administración de Jorge Mario Velásquez, quien dejará la presidencia de la holding a finales de marzo de 2026 para acogerse a su jubilación.

La reunión se realizará el 16 de diciembre, fecha en la que se definirán los nombres que dirigirán uno de los conglomerados empresariales más influyentes del país en un momento de reacomodo interno y de recomposición accionaria en el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

¿Quiénes son los candidatos a la nueva Junta Directiva?

En desarrollo de la convocatoria, el pasado 1 de diciembre la compañía recibió una proposición formal para conformar la nueva Junta Directiva con siete candidatos, entre independientes y patrimoniales.

Candidatos independientes:

-Miguel Heras Castro

-Joaquín Losada Fina

-Juan Guillermo Castañeda Regalado

-Jaime Alberto Palacio Botero

Candidatos patrimoniales:

-David Yanovich Wancier

-Claudia Betancourt Azcárate

-Ana Cristina Arango Uribe

El Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo evaluó los perfiles y concluyó que todos los postulados cumplen los criterios de selección, no tienen causales de inelegibilidad y, en el caso de los independientes, cumplen los requisitos establecidos por la Ley y por el Código de Buen Gobierno de Grupo Argos.

Es decir, todos están habilitados para integrar el máximo órgano de administración, según la compañía al publicar en información relevante.

Un relevo estratégico, ¿por qué es clave esta elección?

La nueva Junta deberá acompañar el empalme con Jorge Mario Velásquez, quien presentó su carta de renuncia el 26 de junio de este año, tras nueve años al frente de la holding y más de 42 años vinculado al Grupo Empresarial Argos.

Su salida obedece al cumplimiento del Código de Buen Gobierno, que fija en 65 años la edad máxima para ejercer la presidencia.

Durante su administración, iniciada en abril de 2016, lideró megatransacciones, reconfiguraciones corporativas y decisiones estratégicas que transformaron el portafolio del grupo en infraestructura, energía y materiales.

También presidió las juntas de Cementos Argos, Celsia y Odinsa, marcando el rumbo de sus operaciones.

La elección de la Junta no solo definirá quién acompaña la transición, sino también el equipo que deberá preparar el relevo en la Presidencia, una de las expectativas más altas del mercado desde que Velásquez anunció su retiro.

Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos.

La reunión extraordinaria también será la antesala de un rediseño mayor en el Gobierno Corporativo del GEA.

Se espera que la nueva Junta del Grupo Argos ratifique la salida de dos miembros históricos: Ricardo Jaramillo, presidente de Grupo Sura; y Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana.

Estas salidas obedecen al descruce accionario que se concretó este año, poniendo fin a un enroque corporativo que se mantuvo por más de 40 años entre Sura y Argos.

En paralelo, se anticipa que Grupo Sura convoque pronto a una asamblea similar para recomponer su propia Junta y reemplazar a los representantes de Grupo Argos: Jorge Mario Velásquez y Alejandro Piedrahita.

Utilidad para la vida