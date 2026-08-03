Dólar arrancó agosto con fuerte alza: al cierre subió $86 tras decisión del Banco de la República

El precio del dólar arrancó agosto con un fuerte repunte en Colombia. La divisa estadounidense cerró este lunes en $3.230,55, un aumento de $86,38 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada fue de $3.144,14.
La subida rompió la tendencia bajista de la semana anterior y estuvo impulsada, principalmente, por el anuncio del Banco de la República de reactivar un programa para comprar dólares y fortalecer las reservas internacionales del país.
Durante la jornada, la moneda estadounidense alcanzó un mínimo de $3.200 y un máximo de $3.252,60. En total se negociaron US$1.004 millones en 1.604 transacciones.
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