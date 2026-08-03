Dólar arrancó agosto con fuerte alza: al cierre subió $86 tras decisión del Banco de la República

El precio del dólar arrancó agosto con un fuerte repunte en Colombia. La divisa estadounidense cerró este lunes en $3.230,55, un aumento de $86,38 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada fue de $3.144,14. La subida rompió la tendencia bajista de la semana anterior y estuvo impulsada, principalmente, por el anuncio del Banco de la República de reactivar un programa para comprar dólares y fortalecer las reservas internacionales del país. Durante la jornada, la moneda estadounidense alcanzó un mínimo de $3.200 y un máximo de $3.252,60. En total se negociaron US$1.004 millones en 1.604 transacciones. Lea más: Precio del dólar volvió a subir y frenó dos semanas de caídas en Colombia

¿Por qué subió el dólar en Colombia?

El principal detonante fue la decisión del Banco de la República de iniciar un programa de acumulación de reservas internacionales por hasta US$4.000 millones. El esquema contempla subastas mensuales de opciones put, un mecanismo mediante el cual el banco central podrá comprar dólares cuando la tasa de cambio se encuentre por debajo de su promedio reciente, con el objetivo de fortalecer las reservas sin alterar su política monetaria. Para JP Tactical Trading, el avance diario de 2,39% refleja un rebote importante impulsado por compras institucionales de dólares, aunque el mercado moderó parte del alza hacia el cierre de la sesión. A nivel internacional también influyeron otros factores. La caída de los precios del petróleo y el comportamiento del dólar frente a otras monedas contribuyeron a la volatilidad de la jornada. El índice DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de divisas, logró recuperarse levemente hasta las 100,01 unidades.

Dólar volvió a subir en Colombia: cerró $86 por encima de la TRM tras decisión del Banco de la República.

Así funcionarán las compras de dólares del Banco de la República

El Banco de la República comenzará un programa de subastas mensuales para adquirir hasta US$4.000 millones en reservas internacionales. La primera subasta se realizará con un cupo de US$400 millones y estará dirigida a los intermediarios del mercado cambiario. El mecanismo utiliza opciones put, contratos que otorgan a las entidades financieras el derecho de vender dólares al Banco de la República durante un período determinado. Sin embargo, ese derecho solo podrá ejercerse cuando la TRM esté por debajo de su promedio móvil de los últimos 20 días hábiles. Con las cifras actuales, esa condición se cumple. Mientras la TRM vigente era de $3.144, el promedio de los últimos 20 días rondaba los $3.263, lo que abre la puerta para que el Emisor compre divisas. La estrategia busca aumentar las reservas internacionales de forma gradual y reducir el impacto que una compra directa de dólares tendría sobre la tasa de cambio. En contexto: Fuerte subida del dólar en Colombia de $76, tras anuncio del Banco de la República para comprar reservas

¿Qué esperan los analistas para el dólar?

Los expertos consideran que el peso colombiano mantiene fundamentos sólidos, aunque advierten que la volatilidad seguirá presente. Rodrigo Lama, Chief Business Officer de Global66, explicó que la desaceleración de la inflación y el crecimiento económico en Estados Unidos favorecen a las monedas latinoamericanas. Sin embargo, señaló que un repunte de la inflación estadounidense o un petróleo por encima de US$87 por barril podría volver a presionar el dólar al alza.

Con este programa, el Banco de la República retoma una herramienta que ya había utilizado en 2024, cuando logró incrementar las reservas internacionales en cerca de US$1.500 millones.

Por su parte, Deutsche Bank ajustó su pronóstico para finales de 2026 y ahora estima que el dólar cerrará alrededor de $3.600, una reducción frente a su previsión anterior de entre $3.700 y $3.800. Aun así, la entidad considera que el peso colombiano sigue apreciado frente a sus fundamentos económicos y estima que la tasa de cambio podría registrar un ajuste cercano al 15% hacia el cierre del año, debido principalmente a los desafíos fiscales que enfrenta el país.

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