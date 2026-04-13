Alcaldes niegan responsabilidad por aumentos en el impuesto predial que provocan protestas

El aumento del impuesto predial en varias regiones del país ha desatado protestas y bloqueos viales en departamentos como Santander, Norte de Santander y Boyacá. En medio de esta tensión, los alcaldes salieron a responder a los señalamientos que los responsabilizan por el incremento en este cobro.
La controversia surgió luego de que el presidente Gustavo Petro atribuyera a los mandatarios locales parte de la responsabilidad por el alza del impuesto, lo que generó una reacción inmediata de las autoridades municipales.
La Federación Colombiana de Municipios defendió la actuación de los alcaldes y aseguró que no están tomando decisiones arbitrarias ni responden a intereses particulares.
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