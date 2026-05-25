¿Garantías o intervención? Así fue la última comisión electoral realizada entre denuncias de participación en política

A seis días de llevarse a cabo las elecciones presidenciales, este lunes 25 de mayo se realizó en Cartagena la última comisión de seguimiento y garantías electorales con miras a las elecciones presidenciales del próximo domingo 31.
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A este encuentro de alto nivel asistirán el ministro del Interior, Armando Benedetti; el registrador, Hernán Penagos; el procurador general, Gregorio Eljach; el presidente del CNE, Cristian Quiroz, y demás representaciones de partidos políticos.