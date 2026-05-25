¿Garantías o intervención? Así fue la última comisión electoral realizada entre denuncias de participación en política

A seis días de llevarse a cabo las elecciones presidenciales, este lunes 25 de mayo se realizó en Cartagena la última comisión de seguimiento y garantías electorales con miras a las elecciones presidenciales del próximo domingo 31. Le puede interesar: “El riesgo no está en los softwares”: Registrdador Hernán Penagos responde a Petro y defiende la transparencia electoral A este encuentro de alto nivel asistirán el ministro del Interior, Armando Benedetti; el registrador, Hernán Penagos; el procurador general, Gregorio Eljach; el presidente del CNE, Cristian Quiroz, y demás representaciones de partidos políticos.

El registrador general de la nación, Hernán Penagos. FOTO: Colprensa

Este encuentro tiene la finalidad de analizar la situación de seguridad y garantías a los candidatos presidenciales que buscan llegar a la Presidencia, tras el paso de Gustavo Petro. La reunión se da en medio de una tensión de aumento de polarización entre los distintos movimientos ideológicos que buscan llegar a la Casa de Nariño, como el ataque a la sede de campaña de la candidata por el Centro Democrático, Paloma Valencia.

A esto se suman las denuncias de la presunta injerencia de grupos armados en varias regiones del país, que estarían utilizando su control territorial para provocar constreñimiento a la población. Igualmente, se tiene la preocupación por la presunta participación de funcionarios públicos en política, en donde el presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros han lanzado mensajes impulsando el voto del candidato Iván Cepeda.