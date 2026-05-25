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¿Garantías o intervención? Así fue la última comisión electoral realizada entre denuncias de participación en política

A menos de una semana de que Colombia vote por la presidencia, la Comisión de Seguimiento Electoral se reunió a puerta cerrada para garantizar que las urnas se llenen de votos y no de miedo. Conozca todos los detalles.

  • Con el debate encendido por la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro en favor de Iván Cepeda, Cartagena recibe hoy la última Comisión de Garantías Electorales. FOTO: Colprensa
    Con el debate encendido por la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro en favor de Iván Cepeda, Cartagena recibe hoy la última Comisión de Garantías Electorales. FOTO: Colprensa
  • El registrador general de la nación, Hernán Penagos. FOTO: Colprensa
    El registrador general de la nación, Hernán Penagos. FOTO: Colprensa
Colprensa
hace 1 hora
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A seis días de llevarse a cabo las elecciones presidenciales, este lunes 25 de mayo se realizó en Cartagena la última comisión de seguimiento y garantías electorales con miras a las elecciones presidenciales del próximo domingo 31.

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A este encuentro de alto nivel asistirán el ministro del Interior, Armando Benedetti; el registrador, Hernán Penagos; el procurador general, Gregorio Eljach; el presidente del CNE, Cristian Quiroz, y demás representaciones de partidos políticos.

El registrador general de la nación, Hernán Penagos. FOTO: Colprensa
El registrador general de la nación, Hernán Penagos. FOTO: Colprensa

Este encuentro tiene la finalidad de analizar la situación de seguridad y garantías a los candidatos presidenciales que buscan llegar a la Presidencia, tras el paso de Gustavo Petro.

La reunión se da en medio de una tensión de aumento de polarización entre los distintos movimientos ideológicos que buscan llegar a la Casa de Nariño, como el ataque a la sede de campaña de la candidata por el Centro Democrático, Paloma Valencia.

A esto se suman las denuncias de la presunta injerencia de grupos armados en varias regiones del país, que estarían utilizando su control territorial para provocar constreñimiento a la población.

Igualmente, se tiene la preocupación por la presunta participación de funcionarios públicos en política, en donde el presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros han lanzado mensajes impulsando el voto del candidato Iván Cepeda.

“Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata”, escribió Petro en sus redes sociales, acompañado de un video de un evento público de Cepeda en Barranquilla.

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