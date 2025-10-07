¿Bancolombia recortó jornada de atención por la reforma laboral?

Desde este 6 de octubre, Bancolombia, el banco con mayor cobertura en el país, anunció un nuevo horario de atención en varias de sus sucursales físicas, lo que causó un gran revuelo entre los usuarios. Y no es para menos, pues se estima que este banco cuenta por lo menos con unos 30 millones de clientes y alrededor de 5.000 cajeros electrónicos en el país. Consulte: Bancos en Colombia aumentaron sus ganancias 40,8% en julio: estos fueron los que lideraron La medida fue confirmada por la entidad bancaria a este medio de comunicación. “Pensando siempre en ofrecerles el mejor servicio a nuestros clientes y en operar de una manera más organizada escuchando sus necesidades, unificamos los horarios de atención en las sucursales físicas del país”.

¿Cuáles son los nuevos horarios de Bancolombia?

Los nuevos horarios son de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en Bogotá, y de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en el resto del territorio nacional. Algunas tienen jornada continua y otras cierran al mediodía, según el tipo de oficina. En ese orden, el horario extendido del banco se reducirá en algunas sedes de Bogotá como el punto ubicando en el Centro Comercial Santafe o del Centro Mayor, donde se atendía entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Hay que resaltar que las sucursales que abren los sábados continúan haciéndolo normalmente. La entidad cuenta con una amplia oferta de canales digitales, cajeros automáticos y corresponsales bancarios, desde donde acompaña las necesidades de sus clientes de manera permanente.

Este es un comunicado oficial de la entidad. Tomado de X.

La entidad agregó: “Brindamos la certeza de que este modelo se revisará continuamente para garantizar que sea la mejor opción para la experiencia de los colombianos”

¿Por qué Bancolombia redujo sus horarios?

Algunos expertos apuntan a que se trata de un cambio normal que obedece a la digitalización y avances tecnológicos, que hoy permiten realizar trámites bancarios desde la comodidad del hogar. De hecho, se estima que más del 80 % de las transacciones se hacen por canales digitales. Varios usuarios señalaron en X que la situación también podría obedecer a un ajuste impulsado por los costos en nómina que comenzaron con la reforma laboral. Le puede gustar: Nubank, el neobanco del paisa David Vélez, pidió pista para entrar a Estados Unidos No obstante, hay que decir que el ajuste en la reforma supone que el recargo nocturno se pagara desde las 7:00 p.m., por lo que no aplicaría para los trabajadores bancarios. Ante el señalamiento, la representante que fue ponente de dicha reforma, María Fernanda Carrascal, explicó en X: “Con la reforma no tocamos la reducción, pero sí devolvimos el límite de las 8 horas laborales diarias que el uribismo pretendía quitarnos con esa misma Ley”.

Este es el centro de operaciones de Bancolombia en Medellin FOTO: Camilo Suárez