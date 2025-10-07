Trump desata polémica al llamar “alborotadora” y “loca” a Greta Thunberg; ya hubo respuesta de la activista

La tensión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la activista climática Greta Thunberg volvió a encenderse este martes, luego de que el mandatario la calificara de “alborotadora” y sugiriera que “debería ir al médico”. La joven sueca respondió con ironía en redes sociales, pidiéndole “consejos sobre control de ira, por su amplia experiencia en el tema”.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump fue consultado por la flotilla humanitaria Global Sumud Flotilla, interceptada por la Armada de Israel cuando se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda para civiles palestinos. Entre los activistas detenidos se encontraba Thunberg, quien fue deportada el lunes junto con otros 135 participantes.

Conozca: Israel deportó a Jordania a colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto tras interceptación de flotilla con rumbo a Gaza

“Ella es solo una alborotadora, ¿saben? Ya no le interesa el medio ambiente. Está muy enojada, muy loca. Creo que debería ir al médico”, dijo Trump, quien insistió en que la activista busca “generar caos”.