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Pobreza multidimensional en Antioquia bajó de 10,9% a 9,5% en 2025

Antioquia redujo su pobreza multidimensional a 9,5% en 2025, con fuerte brecha rural del 23,2%, mientras algunos departamentos registraron aumentos significativos en el país.

  • Antioquia redujo su pobreza multidimensional en 2025, aunque persisten brechas entre zonas urbanas y rurales. FOTO CAMILO SUÁREZ.
    Antioquia redujo su pobreza multidimensional en 2025, aunque persisten brechas entre zonas urbanas y rurales. FOTO CAMILO SUÁREZ.
  • La directora del Dane, Piedad Urdinola, reveló las cifras de pobreza multidimensional. FOTO DANE
    La directora del Dane, Piedad Urdinola, reveló las cifras de pobreza multidimensional. FOTO DANE
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 4 horas
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La pobreza multidimensional en Antioquia mostró una mejora en 2025 al ubicarse en 9,5% de la población, lo que representa una reducción de 1,4 puntos porcentuales frente al 10,9% registrado en 2024.

Para claridad, el indicador mide el nivel de ingresos de las personas, así como las condiciones de vida. Eso al evaluar carencias en áreas como salud, educación, acceso a servicios públicos y empleo.

Este indicador, calculado a partir del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que mide el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Las mayores privaciones para los hogares paisas están en el Bajo logro educativo, con 35,1%; y el rezago escolar, con 16,4%. Le sigue el desempleo de larga duración, que creció del 13,3% en 2024 al 15% para el año pasado.

Pobreza multidimensional en Antioquia

A diferencia de la tendencia de reducción observada en Antioquia, varios departamentos registraron aumentos en la pobreza multidimensional durante 2025.

El mayor incremento se presentó en Vaupés, donde el indicador pasó de 37,4% en 2024 a 41,7% en 2025, con un alza de 4,3 puntos porcentuales. Le siguió Sucre, con un aumento de 3,6 puntos porcentuales hasta el 25,4%, siendo el único caso con incremento estadísticamente significativo a nivel departamental.

La directora del Dane, Piedad Urdinola, reveló las cifras de pobreza multidimensional. FOTO DANE
La directora del Dane, Piedad Urdinola, reveló las cifras de pobreza multidimensional. FOTO DANE

También se reportaron alzas en Guainía, que alcanzó 51,8% tras crecer 2,8 puntos porcentuales; Amazonas, con un aumento de 2,5 puntos hasta 18,1%; y Meta, que subió 1,9 puntos porcentuales hasta 12,3%.

¿Qué ocurre en las zonas rurales del país?

El informe advierte que los mayores deterioros se concentran en la ruralidad. En Guainía, las zonas rurales registraron un incremento de 8,5 puntos porcentuales, mientras que en Cesar el aumento fue de 8,3 puntos y en Meta de 8,2 puntos.

Estos resultados evidencian que, aunque a nivel nacional se mantiene una tendencia general de reducción, persisten focos críticos en territorios específicos, especialmente en áreas rurales.

El reporte señala que las mediciones se basan en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el cual evalúa cinco dimensiones clave: condiciones educativas, niñez y juventud, salud, trabajo, y acceso a servicios públicos y vivienda.

Además, el análisis se construye con proyecciones del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 y se enfoca en tasas de incidencia porcentual, más que en cifras absolutas de población.

Lea también: ¡Atención! Pobreza multidimensional cayó por cuarto año consecutivo en Colombia

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